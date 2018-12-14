التبرع بالعملات الكورية في نافورة تريفي الكورية للمؤسسات الخيرية

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تعد نافورة تريفي الكورية الواقعة في جدول "تشون غيه تشون" في العاصمة سيول إحدى المعالم السياحية الشعيرة، والتي تم تأسيسها في عام 2005، حيث يعتقد زوار هذه النافورة بأنها تجلب الحظ السعيد،. ولذلك يرمون فيها عملات نقدية، ومنذ ذلك العام وحتى عام ٢٠١٨ وصل المبلغ الإجمالي فيها إلى 475 مليون وون، أي 400 ألف دولار.

وتشمل هذه العملات النقدية عملات أجنبية متنوعك، مثل الأمريكية واليابانية والصينية والأوربية، إلى جانب العملات الكورية، ويبلغ عدد أنواعها 360 ألفا.

وقد تقرر التبرع بذلك للمبلغ إلى المؤسسات الخيرية الكورية لمساعدة الطلاب من ذوي الطبقات الفقيرة في المصروفات الدراسية، بينما سيتم التبرع بالعملات الأجنبية إلى المكتب الفرعي لمنظمة "يونسيف" كل عام.