تطوع ١٧ دولة في مقدمتها كوريا الجنوبية في ترميم مجمع المعابد في كموديا

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تعاونت ١٧ دولة في مقدمتها كوريا الجنوبية في ترميم مجمع المعابد الذي يقع في منطقة "انغكور" في كمبوديا، حيث يعتبر هذا المجمع تراثا عالميا، وبفضل روعة معماره، يسمى بحديقة الآلهة. ويفتخر هذا المعبد بتاريخه الذي يرجع إلى ألف سنة، لكن نتيجة الكوارث الطبيعية مثل الزلزال، تدمرت أغلب أجزائه، مما عرضه للانهيار.

ومن أجل ترميمه واستعادة جماله، تتجمع 17 دولة بصورة تطوعية، وفي مقدمتها كوريا عن طريق فريق فني متخصص في مجال ترميم التراث الثقافي.

ويقوم الفريق الكوري بالمشاركة في عمليات الترميم منذ 6 سنوات. ويستخدم الفريق الكوري التقنية الحديثة التي استخدمت في ترميم البرج الحجري في معبد "ميرُك ساجي" الكوري.

وفي أثناء التعاون بين الفريق الكوري والمواطنين هناك، تعلموا ثقافة ولغة بعضهم البعض، مما عمّق الصداقة بينهم.

كما تعتبر آثار "باغان" في ميانمار إحدى ثلاثة آثار بوذية مقدسة في العالم، وفيها معبد "باياتونجو" الذي تضرر إلى حد كبير نتيجة لزلزال وقع قبل سنتين. ولذلك تجري عملية ترميمه بواسطة التقنيات والمواد المعمارية الكورية.

وفي هذا الصدد، عبر وزير الدين والثقافة في ميانمار عن شكره قائلا إن حكومة بلاده أرسلت إلى كوريا كمية من الأرز فور الحرب الأهلية الكورية في الخمسينيات، والآن تتلقى مساعدات من كوريا.

بالإضافة إلى هذه الآثار، لا يزال يوجد عدد كبير من الآثار التاريخية في جنوب شرق آسيا، والتي تتعرض لأزمة بسبب الحروب الأهلية المتكررة وإهمالها. وتمد البلدان المتقدمة، بما فيها كوريا، يد المساعدة من أجل ترميم هذه الآثار المتضررة وإعادة بنائها.