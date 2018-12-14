صدور كتاب جديد عن كيفية رعاية الوالدين المسنين يحقق رواجًا كبيرًا في البلاد

ⓒ Getty Images Bank

في ظل التغير السريع في المجتمع الكوري، انخفضت نسبة الذين يعيشون مع والديهم المسنين بصورة كبيرة حتى وصلت إلى 27 % الآن فقط. ويود ٦ من بين كل ١٠ مسنين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، العيش في بيوتهم، لكن الأبناء يفضلون انتقال والديهم إلى مراكز التمريض المتخصصة. كما يعبر بعض الأبناء عن آرائهم بخصوص ذلك قائلين بأن حياة الآباء والأمهات المسنين يجب أن تتحملها الحكومة والمجتمع بدلا منهم. ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى العبء الملقى على عاتق الأبناء في التكاليف اللازمة لتمريض آبائهم، ولذلك يريدون أن تتحمل الحكومة والمجتمع جزءا من هذه التكاليف.

أما الخبراء فيشددون على أهمية عيش الوالدين مع أبنائهما بدلا من إرسالهم إلى المراكز المتخصصة. كما ينصح الخبراء الأبناء بطرح أفكار مفيدة في مساعدة الآباء على المعيشة المستقلة، أما من جانب الحكومة، فتخصص ميزانية تساعدهم على ذلك، كما تسعى إلى خلق فرص عمل جديدة لدعم المسنين.

وفي الوقت الذي ينخفض فيه اهتمام الأبناء برعاية آبائهم المسنَين، يزداد وعيهم بتربية أبنائهم. ونرى ذلك في زيادة عدد الرجال الذين يأخذون إجازة من أجل تربية الأبناء عاما بعد عام. خيث تجاوز هذا العدد ١٠ آلاف شخص في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ بدء تطبيق نظام منح الموظفين الرجال إجازة رعاية طفل قبل 22 سنة.

وفي ظل تضارب الآراء بهذا الخصوص، تم نشر كتاب يحمل عنوان "هل تستطيع أن تحبّ والدَيك العجوزَين؟"، حيث يحقق هذا الكتاب رواجا في محلات بيع الكتب هذه الأيام. ويضم هذا الكتاب بعض النصائح المفيدة في التعايش والتناغم بين أفراد الأسر والآباء والأمهات المسنين أو المرضى. علما بأن هذا الكتاب قد نُشر في اليابان.