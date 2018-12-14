اكتشاف مستويات مرتفعة من التلوث بالقرب من قاعدة يونغ سان العسكرية الأمريكية

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توصلت دراسة إلى أن مستويات المواد الكيميائية الضارة في المناطق القريبة من قاعدة "يونغ سان" العسكرية الأمريكية التي تقع في وسط سيول، صارت مرتفعة بشكل مثير للقلق.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تلوث في المناطقة المجاورة لقاعدة "يونغ سان"، حيث اكتشفت مواد كيميائية نفطية لأول مرة في المياه الجوفية بمحطة "نوك سا بيونغ" لمترو الأنفاق القريبة من القاعدة الأمريكية في عام 2001.

ومنذ ذلك الحين، تجري بلدية العاصمة سيول تحقيقات في مستويات التلوث في المياه الجوفية القريبة من القاعدة، وتعمل من أجل تنقيتها، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات التلوث بشكل تدريجي، لكن مستويات التلوث مازالت مرتفعة.

ويرجع تاريخ الأرض التي تحتلها قاعدة "يونغ سان" العسكرية الأمريكية إلى ما قبل 110 أعوام، حيث كان الجيش الياباني قد سيطر على تلك الأرض لبناء قاعدة له في عام 1904 خلال الحرب اليابانية الروسية آنذاك، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت منطقة خاصة للقوات الأجنبية يُحظر دخولُها على المواطنين الكوريين.

فبعد ذلك، قامت الفرقة السابعة من الجيش الأمريكي ببناء قاعدة لها داخل هذه المنطقة في شهر سبتمبر من عام 1945 ، أي فور هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

ووسط الحرب الأهلية الكورية التي اندلعت في عام 1950، قامت حكومة كوريا الجنوبية بتزويد القوات الأمريكية بهذه المنطقة لاستخدامها كقاعدة لها.

والآن تقرر أن تعود هذه المنطقة إلى أحضان المواطنين الكوريين نتيجة لنقل قاعدة "يونغ سان" التابعة للفرقة الثانية من الجيش الأمريكي إلى مدينة "بيونغ تيك"، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية في عام 2003.

وبموجب خطة الحكومة، سيتم في هذه الأرض بناء حديقة وطنية، حيث قالت بلدية سيول إنها ستعمل مع الوزارات المعنية لإجراء تحقيقات شاملة وتنظيف التلوث قبل إعادة الأرض.