بومبيو يعرب عن أمله في عقد قمة ثانية مع كوريا الشمالية في رأس السنة

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة تأمل في عقد القمة الثانية بين الرئيس "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال رأس السنة القادمة، مشيرا بذلك إلى عزم الحكومة الأمريكية إجراء حوار مع كوريا الشمالية.

ولكن في الحقيقة، من الصعب التنبؤ بتحقيق أمل الحكومة الأمريكية بشأن عقد جولة ثانية من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ خلال وقت قريب.

ويمكن أن نقول إن رسالة واشنطن لعقد جولة أخرى من القمة مع بيونغ يانغ واضحة للغاية حيث جاءت هذه الرسالة وسط نهج تصالحي أمريكي تجاه كوريا الشمالية.

وكان المسؤول الأمريكي عن السياسات تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" قد أكد على ضرورة إزالة العداء بين واشنطن وبيونغ يانغ الذي استمر خلال الـ70 عاما الماضية، وقال إن الولايات المتحدة ستسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأمريكية إلى كوريا الشمالية، من خلال إعادة النظر في الحظر الذي يمنع المواطنين الأمريكيين من السفر إليها.

وفي الوقت نفسه، تظل الولايات المتحدة توجه عقوبات وضغوطا على كوريا الشمالية لتحسين وضع حقوق الإنسان فيها.

وفي هذا السياق، فرضت الولايات المتحدة يوم العاشر من شهر ديسمبر الجاري عقوبات على ثلاثة من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأصدرت الأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي قرارا جديدا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الرابع عشر على التوالي، وحث القرار مجلس الأمن الدولي على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بما في ذلك إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي حقيقة الأمر، سيكون استمرار حالة الجمود التي تمر بها المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، عبئا على الجانبين، الأمر الذي يتطلب انفراجة جديدة لكسر هذه الجمود لتحقيق المصالح المشتركة.

ولذلك، أصبحت هناك إمكانية كبيرة لاستئناف المفاوضات النووية وعقد جولة ثانية من محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في رأس السنة القادمة.