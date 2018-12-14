السفير العماني يتوقع تعزيز التعاون والتبادل بين كوريا والدول العربية

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تصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة على تأسيس الجمعية الكورية العربية التي تقوم بدور كبير في تعزيز الصداقة بين كوريا والعالم العربي. وبهذه المناسبة عقدت الجمعية مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي في سيول.

وفي تصريح أدلى به في المؤتمر الصحفي، قال سعادة السفير "محمد سالم الحارثي" سفير عُمان لدى كوريا الجنوبية ورئيس الجمعية للدورة الحالية، إن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والدول العربية يشهد زيادة رغم انخفاض أسعار النفط العالمية، كما أن الشركات الكورية تشارك في العديد من المشروعات التي تقام في الدول العربية.

وأضاف أن تبادل الزيارات بين كوريا والدول العربية يشهد زيادة أيضا، معربا عن توقعاته بتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات بين الجانبين في المستقبل.

وأكد السفير "الحارثي" على أهمية التعاون والتبادل الاقتصاديين بين كوريا الجنوبية، التي أصبحت دولة رائدة في مجال صناعات المعلومات والاتصالات، والدول العربية التي تسعى لانتهاج استراتيجية تستهدف تنويع اقتصاداتها، بعد أن كانت صادرات معظم تلك الدول تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن الدول العربية ترغب في تعزيز التعاون مع الشركات الكورية خاصة في مجالات صناعات المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى مشروعات بناء المدن الذكية.

وقال السفير العمانيإنه سيبذل كل ما في وسعه لتنمية التعاون بين كوريا الجنوبية والدول العربية كي لا تقتصر علاقات التعاون على المجالات الاقتصادية فقط، بل تشمل شتى المجالات الأخرى أيضا، بما فيها الثقافية.

وأضاف أنه قد حدثت في الآونة الأخيرة تغييرات إيجابية بشأن الانطباعات عن كوريا والدول العربية لدى شعوب الطرفين، وذلك نظرا لزيادة معرفة الشعب الكوري بالعالم العربي، وزيادة اهتمام الشعوب العربية بكوريا الجنوبية.

وأشار إلى أن المسلسلات الكورية تحظى بإقبال كبير في الدول العربية، بما فيها سلطنة عمان، مؤكدا على عزمه بذل جهود كافية بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي للجمعية الكورية العربية،لكي تلعب الجمعية دور الجسر الذي يصلبين الشعبين الكوري والعربي.

ومن جانبه، قال الأمين العام للجمعية "كيم جين سو" الذي كان يعمل سفيرا كوريًا في المملكة العربية السعودية، إن رؤساء الحكومات الكورية السابقة زاروا عددا من الدول العربية بعد مرور سنوات على ولايتهم، لكن الرئيس الكوري الحالي "مون جيه إين" قام بزيارة للدول العربية في أول سنة من ولايته، وهو ما يدل على مدى اهتمام كوريا المتزايد بالعالم العربي.

الجدير بالذكر أن الجمعية الكورية العربية تم تأسيسها في عام 2008 بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تعزيز التعاون والتبادلات بين كوريا والدول العربية، حيث تنظم أنواعا مختلفة من الفعاليات والبرامج الخاصة بالتبادل الثقافي بين الجانبين، بما في ذلك مهرجان العروض الفنية، وقافلة الصداقة بين كوريا والدول العربية، إلى جانب مهرجان الفيلم العربي في كوريا، ومهرجان الفيلم الكوري في المنطقة العربية.