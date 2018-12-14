كوريا الجنوبية تمنح مواطنيْن يمنيين حق اللجوء إليها

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أعلنت وزارة العدل الكورية يوم الجمعة الماضي عن منح اثنين من اليمنيين حق اللجوء إلى كوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن مكتب الهجرة بجزيرة "جيجو" أقر منح حق الإقامة في كوريالـ50 من اليمنيين لمدة عام لأسباب إنسانية بعد مراجعة طلباتهم للجوء، ورفض منح الحق لـ22 آخرين.

وأضافت الوزارة أن اليمنيَيْن الاثنين اللذين مُنحا حق اللجوء، هما صحفيان كتبا مقالات تنتقد الحوثيين، مما يعرضهما للخطر في حالة عودتهما إلى اليمن، نظرًا لتعرضهما سابقا للاختطاف والتهديد بالقتل من قبل الحوثيين.

يذكر أن ما مجموعه 481 مواطنا يمنيا قد تقدموا بطلبات للحصول على وضع "لاجئ" في كوريا، خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من هذا العام، وحصل اثنان منهم على وضع لاجئ، وتم السماح لـ412 منهم بالبقاء في كوريا الجنوبية لمدة عام لأسباب إنسانية، بينما تم رفض طلبات لجوء 56 منهم، وتنازل 14 آخرون عن طلباتهم.

وأثار منح حق اللجوء لاثنين من اليمنيين جدلا في كوريا الجنوبية على اعتبار أنه قد يتسبب في زيادة عدد الأجانب الذين يتدفقون إلى جزيرة "جيجو" لتقديم طلبات للجوء إليها، باعتبارها جزيرة سياحية عالمية يمكن الدخول إليها بسهولة.

وفي هذا السياق، قال مدير معهد السلام وحقوق الإنسان في جزيرة "جيجو" إنه لا بد من التعامل مع اللاجئين اليمنيين كجيران للشعب الكوري.

أما المعارضون فقالوا إن بعضا من المهاجرين اليمنيين هم لاجؤون مزيفون دخلوا كوريا لأغراض اقتصادية، وقد يشلكون مخاطر إجرامية.

وعلى صعيد آخر، قال "أنطونيو غوتيريس" الأمين العام للأمم المتحدةإن الحكومة اليمنية والحوثيين قد توصلوا إلى اتفاق يوم الثالث عشر من ديسمبر الجاري في السويد بشأن سحب القوات المتقاتلة من مدينة الحُديّدة ومينائها، ووقف إطلاق النار هناك، مما يبشر بانفراجة كبيرة في أزمة اليمن التي استمرت حولى 4 أعوام.