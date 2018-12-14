إل جي مصر تعلن عن مشاركة مع برنامج المسابقات العباقرة

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في إطار جهودها لإبراز التزامها بالتعليم والابتكار، أطلقت شركة "إل جي مصر" مبادرة جديدة فريدة من نوعها للمسؤولية الاجتماعية، وذلك بدعم برنامج المسابقات التلفزيوني المصري "العباقرة"، حيث ستقدم الشركة للفائزين فرصة رحلة العمر إلى كوريا لاسستكشاف إمكانيات كوريا والإطلاع عن كثب على تقنيات شركة "إل جي" الكورية.

يذكر أن برنامج "العباقرة" هو برنامج مسابقات يقدم جوائز مالية أكبر من أي برنامج مسابقات آخر في الشرق الأوسط. وفي هذا البرنامج التثقيفي التربوي يتنافس طلبة من المدارس الثانويةوالجامعات للفوز باللقب.

وانطلق الموسم الجديد لهذا البرنامج تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم الفني يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي على قناة "القاهرة والناس"، ومن المتوقع أن يشهد منافسة حامية بين 32 مدرسة عامة وخاصة من جميع المحافظات المصرية، حيث تتقارب الفروق في نتائجها.

وقال "تشا كوك هوان" المدير التنفيذي لشركة "إل جي مصر" إن الشركة تضع المستهلكين على رأس أولوياتها، ولديها بالتالي التزام كامل برد الجميل إلى المجتمع.

وأضاف قائلا إن مصر تمتلك العديد من الشباب الواعد والمواهب المبشرة بالخير، وهذا هو سبب مشاركة "إل جي" الأخيرة مع برنامج "العباقرة".

وأشار "تشا" إلى أن نهج "إل جي" الجديد للمسؤولية الاجتماعية يستهدف تعزيز التعليم في مصر وتحفيز العقول الشابة للمشاركة في هذه المنافسة والحصول على فرصة لتقديم الدعم لمدارسهم.

وقد قررت "إل جي" دعم هذا البرنامج ليس فقط لأنه يشجع الشباب على القراءة والتعرف على الكثير من الموضوعات المختلفة التي تعزز قدراتهم العلمية والثقافية، ولكن أيضا لأنه يخلق آلية تحمس وتحفز الطلاب للتعلم في المجالات العلمية والأدبية المختلفة.

وستقدم "إل جي" لأربعة فائزين في الموسم القادم الذي يستضيف الجامعات، والموسمين اللذين يستضيفان المدارس الثانوية، إضافة إلى أفضل متسابق في هذه المواسم الثلاثة، رحلة إلى كوريا للاستمتاع بالمعالم السياحية، وزيارة مصنع "إل جي"، والتعرف على التقنيات الجديدة للشركة.