افتتاح معرض التاريخ والثقافة الكورية في الرياض





امتدادا للتعاون بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية في مجال الآثار والمتاحف والحضارات الإنسانية،نظمت السفارة الكورية لدى المملكة العربية السعودية معرض "التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية".

وافتتح المعرضيوم الثلاثاء الماضي في المتحف الوطني بالرياض، وسيستمر حتى يوم السابع من شهر مارس من العام القادم. وقد افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير "سلطان بن سلمان بن عبد العزيز" رئيس الهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها معرض لآثار كوريا في السعودية. ويضم المعرض أكثر من 200 قطعة من نوادر الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيول.

الجدير بالذكر أن معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية.. روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، كان قد أقيم في المتحف المركزي الوطني الكوري في سيول خلال الفترة من العاشر من مايو وحتى السابع والعشرين من أغسطس من العام الماضي.

وقد تم تنظيم ذلك المعرض تحت رعاية مشتركة بين المتحف الوطني الكوري والهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني، حيث تم عرض 466 قطعة من الآثار التاريخية من 13 متحفا سعوديا تعكس الأحداث التاريخية والثقافة التي ازدهرت في شبه الجزيرة العربية عبر عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر.

وكانت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية قد وقعتا على برنامج للتعاون في مجال السياحة والحرف اليدوية في عام 2013، وتم بموجبه تدريب عدد من الحرفيين السعوديين في كوريا في مجال الخزف.