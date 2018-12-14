زيادة عدد الموظفين المستفيدين من مشروع بدل الإجازات

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في ظل مشروع بدل الإجازات الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة زاد عدد الموظفين المستفيدين من هذا المشروع، الذي يهدف لدعم تكاليف الرحلات الداخلية من خلال التعاون بين الحكومة والشركات. ومن المتوقع أن يزداد عدد المستفيدين من هذا المشروع في العام القادم ليبلغ حوالي ٨٠ ألف عامل.

وقد صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة السياحة الكورية أمس بأنهما قررتا زيادة حجم المشروع بأربعة أضعاف في العام القادم وستتلقيان طلبات المشاركة في المشروع من قبل العمال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع تم تطبيقه لأول مرة في هذا العام من أجل تكوين بيئة التمتع بالإجازات بحريّة داخل الشركات، والمساهمة في الاقتصاد الإقليمي من خلال تفعيل الرحلات المحلية. ووفقًا لهذا المشروع، يتحمل العمال مائتي ألف وون بينما يقدم كل من الحكومة والشركات مائة ألف وون إليهم بحيث يمكن للعامل شراء مختلف المنتجات عبر متجره الخاص على الإنترنت باستخدام أربعمائة ألف وون للاستمتاع بالرحلات المحلية.

يُذكر أن حوالي ٢٠ ألف موظف في ٢٠٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة شاركوا في مشروع هذا العام. وقد تم منح أولوية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هذا العام. بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يتم تقديم مختلف المزايا، بما فيها تخفيض أسعار المنتجات عبر المتجر الخاص وإتاحة فرصة للمشاركة في رحلة يومية إلى جميع المشاركين في المشروع شهريا. كما تتاح مختلف المزايا إلى الشركات المشاركة في المشروع بما فيها منح شهادات المشاركة وجوائز حكومية. والآن تقدم حوالي ثلاثين وكالة للسفر منتجات الرحلات المحلية عبر المتجر الخاص ومن المتوقع أن يزداد عدد الوكالات إلى إربعين وكالة في العام القادم.