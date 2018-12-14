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تم إعادة افتتاح بيت الشاعر العبقري الكوري "لي سانغ" بعد ترميمه الذي استمر لأربعة أشهر. وقد عمل "لي سانغ" كشاعر وروائي، حيث أصدر عددا من المؤلفات، كما كان يعمل كمهندس معماري أيضا. ومن خلال إصدار رواية "جناح طير" أثار اهتماما كبيرا بين القراء الكوريين آنذاك.

وعاش لي في هذا البيت منذ عام ألف وتسعمائة واثني عشر وحتى عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين. ومؤخرا صار بيته معرّضا للهدم، إلا أن صندوق الشعب لحماية الآثار الثقافية اشترى البيت برعاية بنك الشعب الكوري في عام 2009 لتحويله إلى مساحة ثقافية لإقامة معارض وأحداث ثقافية. وجرت عملية ترميم البيت برعاية شركة "رايوت غايمز" التي ظلت تدعم أعمال استعادة الآثار الثقافية الكورية وحمايتها باعتبارها شركة متعاونة مع مشروع حماية التراث الثقافي.

ويتميز البيت الجديد بوجود الكثير من المعطيات المتعلقة بالشاعر لي، وزيادة منشآت الترفيه. وبلغ عدد المعطيات التي تم جمعها حتى الآن حوالي مائة وخمسين مادة بما فيها خمس وسبعون قصيدة، وإحدى وعشرون رواية، وتسع عشرة مقالة أدبية، وخمس رسائل، وستة عشر من الرسوم، وإحدى عشرة مادة أخرى. كما تم إدراج أول كتاب للشاعر لي ومطبوعاته. وبهذه المناسبة، قال مسؤول في هيئة التراث الثقافي إن عملية ترميم بيت "لي سانغ" التي تضمنت اكتشاف وشراء وإدارة وإعادة افتتاحه، جرت من خلال مشاركة المواطنين ورعاية الشركات الخاصة، وقد تم تصميم مساحته الداخلية بحيث يشعر الزوار بأنفاس الشاعر العبقري "لي سانغ".