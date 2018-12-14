فوز شركة هيون ديه لصناعة السيارات بالعديد من الجوائز في أمريكا وأوربا

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فازت شركة هيون ديه لصناعة السيارات بمختلف أنواع الجوائز الفاخرة المتعلقة بالسيارات في أمريكا وأوربا. ويشير الخبراء إلى أن ذلك جاء تتويجا لجهود البحث والتطوير التي تبذلها الشركة دائما.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه النتائج المبهرة على توسيع مبيعات هيون ديه في المستقبل. وطبقا لنتيجة اختبار الصدمات التي أعلن عنها الاتحاد الأمريكي لتأمين سلامة الطرق السريعة، تم إدراج هيون ديه في درجة "الأعلى من حيث السلامة" وهي الدرجة التي تمنح لأكثر السيارات سلامة فقط، لتصبح الأولى في هذا المجال بين الشركات الكورية. وقد حصل ثلاثون نوعا من السيارات على هذه الدرجة منها 40% من سيارات هيون ديه، ثم سيارات سبارو ومرسيديس بينز وتويوتا وبي إم دبليو بالترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأمريكي لتأمين سلامة الطرق السريعة المشهور بمعاييره الدقيقة، يعتبر جمعية غير ربحية تم تكوينها في عام ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين، وهو يعلن سنويا عن نتائج اختبارات الصدمات على مئات الأنواع من السيارات التي تطُرح في كل عام. من ناحية أخرى، اختيرت السيارة "كونا" من هيون ديه كسيارة العام 2019 من قبل الصحيفة الإسبانية الشهيرة "إيه بي سي". وجاء هذا الاختيار بناء على تقييم عناصر التصميم والوظيفة والسلامة.

كما تم اختيار هيون ديه يوم الثالث عشر من هذا الشهر ضمن جوائز السيارات الخضراء القادمة لعام ألفين وثمانية عشر التي يقدمها موقع "نيكست غرين كار دوت كوم" البريطاني المشهور المتخصص في السيارات. تجدر الإشارة إلى أن منح هذا الموقع جائزة لشركة منتجة وليس لسيارة، يأتي لأول مرة.