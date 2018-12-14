انتشار العديد من المصطلحات الجديدة الخاصة بالحيوانات الأليفة بين أفراد المجتمع

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في ظل الاهتمام المتزايد بتربية الحيواناتزالأليفة، بدأ مصطلح "بيت فام" أي "أسرة الحيوانات الأليفة" ينتشر في كل أنحاء البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الكثيرون يعتبرون الحيوانات الأليفة ضمن أفراد أسرهم، بالإضافة إلى مصطلح " بيت كونومي" الذي يشير إلى اقتصاديات الحيوانات الأليفة.

وطبقا لمسح أخير جرى على١٧٠٠ كوري تتجاوز أعمارهم عشرين عاما، اتضح أن ٢٥٪ منهم يربون حيوانات أليفة حاليا، وهو ما يعني أن أسرة واحدة من بين كل أربع أسر كورية، تمتلك حيوانات أليفة. كما تبين أن 75% من الأسر التي تربي حيوانات أليفة يربون كلابا، بينما يربي 31% منها قططا. كما قال 11% منها إنها تربي أسماكا. كما أظهر مسح آخر أن طرق تربية وأنواع الكلاب المفضلة تختلف من دولة وأخرى. حيث تمتلك أكثر من 68% من الأسر النيوزيلاندية حيوانات أليفة لتصبح أعلى دولة في هذا المجال، وأن النرويجيين ينفقون كثيرا على مأكولات كلابهم الأليفة.