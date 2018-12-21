إضراب سائقي التاكسي بسبب خدمات مشاركة السيارات

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نظم سائقو سيارات التاكسي إضرابًا واسعًا عن العمل يوم الخميس الماضي، اعتراضًا على خدمة مشاركة السيارات عبر الأجهزة الذكية.

وشارك في المظاهرات عشرات الآلاف من السائقين، أمام مقر البرلمان يوم الخميس الماضي، داعين إلى حظر خدمة مشاركة الركوب لشركة كاكاو.

وكان من المفترض انتهاء فترة التشغيل التجريبية للبرنامج وبدء فترة التشغيل الكامل هذا الشهر، لكن الشركة أجَّلت تلك الخطة بعد قيام أحد السائقين بإشعال النيران في نفسه، وتوفي من جراء إصاباته.

ورفع المتظاهرون صورًا للسائق المنتحر بالقرب من البرلمان، وقالوا إن برامج مشاركة السيارات تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة العاملين في صناعة سيارات الأجرة.

وقد شاركت 4 مجموعات ونقابات لسيارات الأجرة في المظاهرات، وهي الثالثة من نوعها في الأشهر الثلاثة الماضية. وقدرت الشرطة أن ما بين 40 إلى 50 ألفًا كانوا في الشوارع.

وكانت مظاهرات سيول جزءًا من الإضراب الواسع للسائقين في جميع أنحاء البلاد، مما أجبر العديد من المسافرين والراكبين على البحث عن وسائل نقل بديلة.

ويطالب المتظاهرون نواب البرلمان بحظر تطبيقات مشاركة الركوب، وتحسين ظروف عمل سائقي التاكسي.