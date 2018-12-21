الرئيس يقر بوجود مشكلات في تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

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أقر الرئيس مون جيه إين بوجود مشكلات في سياساته الاقتصادية الرئيسية، داعيًا إلى وضع طرق مناسبة لكسر صدمة رفع الحد الأدنى للأجور وتقليل ساعات العمل.

وقررت الحكومة إعادة النظر في نظام اتخاذ القرار بشأن الحد الأدنى للأجور في فبراير ووضعه في حيز التنفيذ في عام 2020 لتعديل وتيرة الزيادة. كما قررت إنفاق 61% من ميزانيتها في النصف الأول من عام 2019، وهي نسبة غير مسبوقة.

وقد أعلنت الحكومة عن تلك الإجراءات في اجتماع موسع لوزراء الاقتصاد، برئاسة الرئيس مون، في ظل النقود الموجهة إلى سياسة النمو القائم على زيادة الدخل في تراجع فرص العمل.

ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تولي الرئيس لمنصبه، ويأتي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي تقرير تم تقديمه أثناء الاجتماع، وقعت الحكومة تحقيق نمو في الاقتصاد المحلي بنسبة بين 2.6% إلى 2.7% في عام 2019.

ويمثل هذا انخفاضًا عن تقديرات شهر يوليو، حيث كان من المتوقع تحقيق نسبة نمو 2.8% للعام المقبل.

كما تم تخفيض توقعات نمو الوظائف الشهرية من 230 ألفًا إلى 150 ألفًا.

وعلى صعيد آخر، قررت الحكومة تخفيف اللوائح للسماح لشركة هيونديه موتور ببناء ناطحة للسحاب مكونة من 105 طوابق في جنوب سيول.

وتتوقع الحكومة أن يؤدي إنشاء المبنى إلى خلق آثار استثمارية تبلغ قيمتها 3 وربع تريليون وون.

وفي محاولة لتعزيز الإنفاق الخاص، قررت الحكومة تمديد التخفيضات الضريبية المؤقتة على شراء السياسات حتى شهر يونيو.

ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس إلى تعزيز حلول المشكلات وتعزيز التواصل، وقال إن الحكومة بحاجة إلى إعداد استراتيجية لإحياء التصنيع.

وأعرب الرئيس عن ثقته بالقدرة على تحقيق قفزة إلى الأمام من خلال الاستراتيجيات المبتكرة، مثل بناء المصانع الذكية والمناطق الاقتصادية الذكية.

وطالب الحكومة بتنفيذ إجراءات قصيرة الأجل لتخفيف الصعوبات التي تواجهها الصناعات الرئيسية في البلاد.