زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سيول

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وصل الممثل الخاص للولايات المتحدة للشؤون الكورية الشمالية، ستيفن بيغون، إلى سيول، يوم الأربعاء الماضي.

وخلال زيارته التي تستغرق 4 أيام، زار بيغون قرية الهدنة في بان مون جوم، وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين في الحكومة، وكان منهم وزير التوحيد تشو ميونغ كيون، ومستشار الأمن القومي تشونغ إيوي يونغ.

كما عقدت سيول وواشنطن أول أمس الجمعة الجولةَ الثانية من اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بينهما في سيول. وترأس بيغون الجانب الأمريكي، بينما ترأس الجانب الكوري كبير المفاوضين النوويين لي دو هون.

وقد بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكيفية التنسيق الدبلوماسي بين سيول وواشنطن، للتعامل مع القضية النووية لكوريا الشمالية.

كما بحث الجانبان القضايا المتعلقة بإعفاء المشروعات التعاونية بين الكوريتين من العقوبات الدولية والأمريكية، بما في ذلك إعادة ربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين، وإنشاء خط جوي دولي يربط بين الكوريتين، وتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية.

وخلال المحادثات مع لي، اتفق المسؤولان على إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة على الشمال، لإقامة الحفل الكبير بمناسبة وضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية والطرق، والذي سيقام يوم الأربعاء المقبل.

وخلال الزيارة، قال المبعوث الأمريكي إنه سيراجع إمكانية تخفيف حظر السفر المفروض على الأمريكيين لأسباب إنسانية، لتسهيل وصول المساعدات إلى كوريا الشمالية وضمان تنفيذها وفقا للمعايير الدولية.

وشدد بيغون على أن الولايات المتحدة ستتعاون مع كوريا الشمالية، من أجل التوصل إلى نتائج موثوقة ومقبولة.