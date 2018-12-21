الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أصدرت الأمم المتحدة قراراً جديدا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الرابع عشر على التوالي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بتوافق الآراء دون تصويت يوم الاثنين الماضي.

وقد انضمت كوريا الجنوبية، التي شاركت في رعاية قرارات مماثلة منذ عام 2008، إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في تبني القرار غير الملزم، الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين "الانتهاكات المنتظمة والمستمرة والشاملة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بواسطة السلطات الكورية الشمالية".

وحث القرارُ مجلسَ الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على مراجعة تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الذي يفصّل الانتهاكات في كوريا الشمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ويدعو القرارُ كوريا الشمالية إلى وضع حد فوري لممارسات مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب وعمليات الإعدام العلنية، مضيفًا أن "المسؤولين الأكثر مسؤولية" يجب أن يخضعوا للمساءلة، في إشارة واضحة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والقيادة الكورية الشمالية.

ويقول المراقبون إن الجديد في قرار هذا العام هو الترحيب بالجهود الدبلوماسية الجارية حاليا لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وأشادت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة الكوريتين في سبتمبر ، حيث اتفق الجانبان على العمل لحل القضايا المتعلقة بالعائلات التي فصلتها الحرب الكورية.

ومن جانبه، ندد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ بالقرار، ووصف الحالات المذكورة في الوثيقة بأنها قصص مزيفة اخترعها الهاربون الكوريون الشماليون.

كما انتقد اليابان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت اليابان مع الاتحاد الأوروبي في تقديم مشروع القرار.