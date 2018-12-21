منح ترخيص مبدئي لبنكين آخرين على الإنترنت في مايو القادم

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تخطط الحكومة الكورية لمنح ترخيص مبدئي لبنكين آخرين على الإنترنت في شهر مايو من العام القادم، على أن يقدما أعمالهما البنكية للعملاء بدءا من النصف الأول من عام 2020.

وكانت الحكومة قد منحت ترخيص مماثل لاتحادين من الشركات بقيادة شركة "كاكاو" ومجموعة "كي تي" يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2015.

وبدأ "كيه بنك" التابع لشركة "كي تي" تقديم أعماله يوم الثالث من شهر أبريل من العام الماضي ، أما "كاكاو بنك" التابع لشركة "كاكاو" فبدأ أعماله يوم السابع والعشرين من شهر يوليو من العام الماضي.

وبذكر أن فكرة بنك الإنترنت تتمثل في تقديم خدمات بنكية عن طريق شبكة الإنترنت والهواتف الذكية دون وجود فروع فعلية.

واستطاع البنكان الأول والثاني على الإنترنت جذب 7.46 مليون من الزبائن بحلول نهاية شهر سبتمبر الماضي من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وتقديم القروض بنسب فائدة أقل من البنوك العادية.

وزاد إجمالي حجم الممتلكات المالية لهذين البنكين من 5.2 تريليون وون العام الماضي إلى 12.7 تريليون وون هذا العام.

ومن بين الشركات المرشحة للحصول على ترخيص مبدئي ، شركة "نيفر" أكبر موقع للبحث في كوريا الجنوبية حيث يبلغ عدد المشتركين فيه 4.6 مليون، وشركة "إنتر بارك" وهي شركة الجيل الأول للتجارة الإلكترونية، وشركة "كيوم" للأسهم.

وسيتم الإعلان عن معايير التقييم بشأن منح الترخيض المبدئ في شهر يناير ، وتقديم العروض في شهر مارس، والكشف عن نتائج التقييم في شهر مايو من العام القادم.