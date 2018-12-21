معدل تأييد الرئيس مون جيه إين ينخفض إلى ادنى مستوى له منذ تنصيبه

ⓒYONHAP News

انخفض معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى أدنى مستوى له منذ توليه السلطة.

وطبقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة "ريال ميتر" للأسبوع الثالث من ديسمبر ، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 47.1% ، بانخفاض 1.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق ، بعد أن كانت هذه النسبة 48.4% في الأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي.

وبموجب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "غالوب كوريا" مؤخرا يقل نسبة تأييد الرئيس "مون" عن نسبة المعارضة بفارق ضئيل.

وأشارت الاستطلاعات الأخيرة إلى أنه قد تم تسجيل أكبر انخفاض في معدل تأييد الرئيس "مون" في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ، ولدى العشرينات والطلبة وأصحاب المحلات الصغيرة الذين كانوا ضمن الفئة المؤيدة القوية له.

ويرجع السبب الرئيسي لتراجع معدل تأييد الرئيس "مون" إلى عدم تمكن الحكومة من إيجاد حل للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وإذا أخذنا كل الاتجاهات الأخيرة في الاعتبار فيمكننا أن نقول إن هناك احتمالا كبيرا لتعرض معدل تأييد الرئيس "مون" للتراجع المستمر ، لأنه لم يكن هناك احتمال لتعافي الاقتصاد من الركود بشكل مفاجئ بسبب عدم اليقين لمستقبل الاقتصاد العالمي والسياسات الاقتصادية المبنية على زيادة الدخل التي تنتهجها الحكومة الكورية ، بما فيها رفع الحد الأدنى للأجور وتقليل ساعات العمل.

والذي يثير اهتمام الكثيرين هو انخفاض معدل تأييد الرئيس "مون" لدى مؤيدي حزب العدل الذين معظمهم من الشباب والفقراء بسبب تعرضهم للصعوبات في إيجاد وظائف جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت أحزاب المعارضة في تعزيز انتقاداتها على سياسات الحكومة المبنية على زيادة الدخل وقيام مكتب الرئاسة الكورية بمراقبة المدنيين.

وفي هذا السياق، تقول الدوائر السياسية إن الرئيس "مون جيه إين" قد بدأ يتعرض لظاهرة "البطة العرجاء" بعد مرور أقل من عامين على تنصيبه.

وردا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" أن السياسات المبنية على زيادة الدخل ليست سببا وحيدا لجميع المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.