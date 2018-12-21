توقعات بتجاوز قيمة أرباح الشركات الموزعة على مساهميها 30 تريليون وون

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من المتوقع أن تتجاوز قيمة أرباح الشركات المسجلة في سوق "كوسبي" والتي سيتم توزيعها على مساهميها 30 تريليون وون، أي ما يعادل 26.64 مليار دولار، هذا العام، بعد أن كانت 21.8 تريليون وون في العام الماضي.

وعادة، تقوم الشركات بتوزيع أرباحها على مساهميها إما بالنقد أو الأسهم حيث أصبحت الشركات الكورية تفضل توزيع الأرباح بالنقد عكس ما حدث في الماضي، وهو ما أدى زيادة قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين نقديا.

ويرجع السبب الآخر في زيادة توزيع الأرباح بالنقد إلى تطبيق نظام الإشراف عام 2016 والذي يقضي بمشاركة المؤسسات المثمرة في عمليات صنع القرارات للشركات وإبلاغ عامة الشعب بتلك القرارات بشكل شفاف.

وفي الواقع، تفضل الشركات بتوزيع أرباحها على المساهمين بالأسهم بدلا من النقد، لكن الموسسات من القطاع العام تفضل الحصول على الأرباح من استثماراتها بالنقد، مما تسبب في زيادة قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين نقديا.

لكنه في حقيقة الأمر، مازال معدل توزيع الأرباح بالنقد منخفضا مقارنة مع الدول المتقدمة الأخرى ، حيث من المتوقع أن يبلغ المعدل في كوريا 19.4% هذا العام ، بعد أن كان 18.6% في العام الماضي، فيما بلغ أكثر من 60% في الدول الأوربية و47% في الولايات المتحدة و32% في اليابان.