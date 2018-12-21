ترامب يتطلع إلى لقائه الثاني مع كيم جونغ أون

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه حدث تقدم كبير في المفاوضات مع كويا الشمالية، مشيرا إلى تطلعه إلى لقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للمرة الثانية قريبا.

جاء ذلك في تغريدة له عبر تويتر أمس الاثنين حيث أضاف أنه تلقى تقريرا من فريق عمله الخاص بكوريا الشمالية حول قضية كوريا الشمالية عشية عيد الميلاد ، مؤكدا حدوث تقدم في تلك القضية .

وقد قام المسؤول الأمريكي عن السياسات الأمريكية تجاه كوريا الشمالية "ستيفن بيغان" والمسؤولة المتخصصة في الشؤون الكورية في مجلس الأمن القومي "أليسون هوكر" بتقديم تقرير للرئيس "ترامب" حول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى كوريا الجنوبية.

وكانت الولايات المتحدة قد أظهرت موقفها المرن تجاه كوريا الشمالية خلال زيارة "بيغان" إلى كوريا الجنوبية ، ملمحة بذلك إلى عزمها على إيجاد انفراجة في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية التي تمر حاليا بحالة من الجمود.

وفي أثناء زيارته إلى سيول قال "بيغان" إن بلاده ستعيد النظر في السماح للمواطنين الأمريكيين بزيارة كوريا الشمالية لتقديم مساعدات إنسانية ، مؤكدا على ضورة القضاء على حالة العداء التي استمرت 70 عاما ، بين واشنطن وبيونغ يانغ.

إلى جانب هذا، تم مناقشة القضايا المتعلقة بحفل وضع حجر الأساس لمشروع إعادة ربط وتحديث خطوط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين في اجتماع مجموعة العمل الكورية الأمريكية الذي عقد يوم الجمعة الماضي في سيول حيث قال الجانبان إن ذلك الحفل لا ينتهك العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.

وبعد انتهاء الاجتماع، عبر "بيغان" عن أمل الحكومة الأمريكية في إجراء خطوة ثانية من المفاوضات مع كوريا الشمالية ، مشيرا إلى إمكانية بحث القضايا التفصيلية المتعلقة بالجولة الثانية من القمة بين الرئيس "ترامب" والزعيم "كيم" إذا تم استئناف المفاوضات.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الخميس الماضي أن الولايات المتحدة تأمل في عقد القمة الثانية بين الرئيس "ترامب" والزعيم "كيم" خلال رأس السنة القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، ألغى نائب الرئيس الأمريكي "مايك ببينس" خطابه حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وتدل تصريحات الرئيس "ترامب" والمسؤولين الأمريكيين على أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء حوار مع كوريا الشمالية ، لكن بيونغ يانغ لم تبدى حتى الآن رد فعلها على ذلك.