الحكومة تعمل على رعاية 10 ألاف خبير في الثورة الصناعية الرابعة

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أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات عن خطة لرعاية قادة الثورة الصناعية الرابعة. وتهدف الخطة إلى التركيز على رعاية 10 آلاف موهوب ليقودوا الإبداع في مجالات التكنولوجيات الجديدة بما فيها البرمجيات والذكاء الاصطناعي حتى عام 2023.

وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء أكاديمية الإبداع وأقسام الذكاء الاصطناعي في الدراسات العليا. وفي أكاديمية الإبداع سيتم رعاية الموهوبين في مجال البرمجيات اعتمادا على التعليم المتمركز على التدريبات والتجارب. وتنوي الوزارة ضخ 35 مليار وون في العام القادم، ثم 108 مليارات و600 مليون وون حتى عام 2023 في هذا المجال. وتبلغ مدة الدراسة في أكاديمية الإبداع عامين وسيتم تخريج نحو خمسمائة موهوب في البرمجيات سنويا.

كما تتضمن الخطة رعاية عدد من الموهوبين الدوليين من خلال إرسالهم في مرحلتي الماجستير والدكتوراة إلى الخارج بحيث يساعدهم ذلك على إجراء البحوث المشتركة بالتعاون مع الجامعات أو المعاهد أو الشركات في الخارج.

ومن بين مجالات الدعم: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيارات المستقبلية، والطائرات دون طيار، ومجالات الطاقة والطب الدقيق. وبهذا تهدف الوزارة الكورية إلى رعاية ألفين و250 موهوبا دوليا حتى عام 2023.

وفي سبيل هذا سيتم ضخ 20 مليارا و900 مليون وون في العام القادم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء أقسام للذكاء الاصطناعي في الدراسات العليا المحلية من أجل رعاية 860 موهوبا حتى عام 2023، بينما سيتم رعاية 7 آلاف موهوبا عمليا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والبيانات الضخمة، من خلال التدريبات المناسبة للصناعات المختلفة. وسيتم ضخ 3 مليارات وون من أجل إنشاء أقسام الذكاء الاصطناعي و28 مليار وون لرعاية الموهوبين العمليين في عام 2019.

وقالت الوزارة الكورية إن هذه الخطة وضعت نظاما لرعاية الموهوبين الممتازين في المجالات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة، متوقعة أن يتم تفعيل إنشاء المشروعات القائمة على أساس التكنولوجيات الجديدة وإيجاد فرص العمل عالية الجودة.