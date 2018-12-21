إقامة مراسم الاحتفال بربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين

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أقيمت مراسم الاحتفال بمناسبة مشروع ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين اليوم. يُذكر أن هذه المراسم تمثل إرادة قوية لتنفيذ المشروع، بالرغم من أن المشروع قد لا يبدأ بالفعل مباشرة.

ويتضمن المشروعُ ربطَ وتحديثَ السكك الحديدية في خط "كيونغوي" للقطارات، وطريق "دونغ هيه" السريع، اللذين يربطان الكوريتين، وذلك طبقا لما ذُكر في بيان "بانمونجوم" الذي أصدره زعيما الكوريتين يوم السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي.

كما اتفقا على إقامة مراسم بدء المشروع في غضون هذا العام في مباحثات القمة التي عقدت بينهما في شهر سبتمبر الماضي في بيونغ يانغ.

وقد أقيم الاحتفال بعد التغلب على الكثير من الصعوبات بسبب مسألة العقوبات على كوريا الشمالية. وقبل ذلك لم تجر عملية الفحص المشترك بين الكوريتين في موعدها. وبالرغم من أن الكوريتين سعيتا إلى إجراء الفحص المشترك في شهر أغسطس الماضي، وهو موعد متأخر عما اتفقت عليه الكوريتان في الأصل، إلا أنه لم يتم تنفيذه. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تلقي الموافقة على العفو عن العقوبات بشأن إدخال القوى العاملة والنفط والأجهزة اللازمة للعملية من قبل الأمم المتحدة. وتم تأخير المشروع باستمرار بعد ذلك حتى وافقت الولايات المتحدة عليه في اجتماع لمجموعة العمل الكورية الجنوبية والأمريكية عقد يوم 20 من شهر نوفمبر الماضي ثم وافقت عليه الأمم المتحدة مما أدى إلى إجراء الفحص المشترك في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقد جاءت إقامة الاحتفال ببدء المشروع نتيجة للتأييد الأمريكي وموافقة الأمم المتحدة على العفو عن العقوبات. ولهذا فإنه يمكن القول إن الطريق نحو تنفيذ المشروع بالفعل لا يزال طويلا بالرغم من إقامة مراسم البدء. وذلك لأنه لا يمكن تنفيذ المشروع إذا لم يتم تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية والتي تمنع إدخال الأجهزة والمواد إلى كوريا الشمالية.

والجدير بالذكر أن تخفيف العقوبات مرتبط بتخلي كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. وفي الوقت الحاضر، لم يخرج الحوار الكوري الشمالي والأمريكي حول نزع الأسلحة النووية من حالة الركود. ومن أجل حل هذه المسألة تُبذل الجهود الآن لعقد الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية في وقت مبكر من العام الجديد. وإذا أحرزت المباحثات نتائج مثمرة، قد يتم تنفيذ مشروع ربط السكك الحديدية والطرق بين الكوريتين في وقت سريع.