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نتعرف على الشركة التي شاركت في معرض التقنية الكوري لعام 2018. وشركتنا اليوم هي "سي جي بيو"، وهي شركة متخصصة في صناعة المواد الحيوية للرعاية الصحية.





رئيسها يوه يون سونغ:

بدأت في إجراء البحوث حول العظام الصناعية منذ عشرين عاما، وصارت هي المنتجات الرئيسية في شركتي. كشركة متخصصة في توفير المواد الطبية شرعنا في التوسع من خلال إنتاج جلود وبشرة صناعية وإعادة توليد أنسجة صناعية. هناك طلب عالي لإعادة توليد الأنسجة التي تتعرض للتلف خاصة في المجتمعات الشائخة التي تضم أعدادا متزايدة من كبار السن. نصيب شركتنا هو الأكبر في كوريا في مجالها وهي تتطلع للأسواق العالمية ونتمنى أن يصبح ذلك المجال محرك نمو كوري جديد. ظللنا نقوم بتجارب وبحوث وعمليات تطوير خلال الأعوام الست الماضية بهدف تصنيع دعامات خاصة بالمخ والأوردة والشرايين خلال الأعوام القليلة القادمة.





حصل يو على شهادة الدكتوراه من جامعة سيول الوطنية في الهندسة وعلوم المادة. ومنذ أن كان طالبا في الماجستير تمكن من تطوير عظام صناعية. ثم أسس شركته في عام 2006 ونجح في التسويق التجاري لمنتجات الشركة من العظام الصناعية لأول مرة في كوريا. ركز الباحثون في الشركة جهودهم على تصنيع مركبات ومكونات لعظام بشرية صناعية، يمكن استعمالها في نطاق واسع من عمليات الجراحة والترقيع. لكن ما أظهرته الشركة من تفوق خلال المعرض التقني الأخير للعام 2018 لم يكن منتجًا خاصًّا بالعظام الصناعية، وإنما كانت الدعامات الخاصة بالمخ والشرايين والجهاز الهضمي. ودعامة المخ بالذات هي أول منتج حيوي محلي يتم تصنيعه في كوريا.





رئيسها يوه يون سونغ:

دعامة المخ يجب أن تكون مرنة وقابلة للتمدد والتحمل والبقاء لفترة طويلة في نفس الوقت. بشكل عام فإن أي شيء قابل لتمدد عادة ما يكون هشا، في حين أن أي شيء متين عادة ما يكون مفتقرا للمرونة. خاصية التمدد جوهرية بالنسبة لدعامة المخ لأنها تُغرس داخل أوعية دموية ضيقة ومتشابكة. لكن الدعامة يجب أن تكون قوية كذلك من أجل حماية الفراغ الداخلي في الأوعية الدموية. التمدد والمتانة خاصيتان عكسيتان لكننا نجحنا في تطوير هيكل مولَّد يجمع بينهما. بعد استعمال الدعامة في المشافي والمراكز العلاجية قام مركز آسان الطبي بتقييمها إيجابيًّا، وأكد أنها إضافة نوعية متميزة وملائمة ومتجددة وأفضل من بقية المنتجات المستوردة.





أحدثت تلك الدعامة ثورة في علاج أمراض الأوعية الدموية للأوردة والشرايين. فأي شريان أو وريد مسدود يمكن فتحه من خلال الجراحة، لكنه قد يكون قابلا للانسداد مرة أخرى. أما الدعامة فتساعد على إبقاء تلك الأوعية الدموية مفتوحة لضمان استمرار ضخ الدم بشكل مستمر وسليم. استغرق تطوير نظام تلك الدعامة 5 أعوام، كنظام مضمون السلامة وهو ما مثّل أكبر نجاحات الشركة في ذلك المجال.





رئيسها يوه يون سونغ:

خمسون من بين العاملين في شركتنا وعددهم الكلي 180 هم من الباحثين. كما أنَّ 14% من ميزانية الشركة مخصصة لأعمال البحث. بلغ حجم مبيعاتنا لهذا العام 52 مليار وون كوري خصصنا منها 6.5 مليار لأعمال البحث والتطوير. حصلت الشركة على 120 براءة وعلامة تجارية ولدينا ما يزيد عن 200 ورقة بحثية متخصصة. لدينا فريق مسئول علن أعمال البحث والتجريب المعملي.





تبذل شركة "سي جي بيو" جهودا مستمرة من أجل تطوير جيل جديد من الدعامات ذات القدرات والمواصفات الطبية الجديدة والمتطورة والخالية من الآثار الجانبية والفعالة في إزالة تخثرات الدم وتفتيت الجلطات الدموية في المخ. ثم بدأت الشركة تستعد لاستهداف الأسواق العالمية.





© CGbio

رئيسها يوه يون سونغ:

وبعد أن توطدت أقدامنا داخل السوق الكورية اخترنا ستة منتجات واعدة من بين 70 مادة لنستهدف بها الأسواق العالمية. نسعى الآن بنشاط لترويج المنتجات الستة ونحن على ثقة بأنها جميعا ستجد قبولا عالميا واسعا. درسنا عدة أسواق آسيوية منها الفلبين وسنغافورة والصين وفيتنام وتايلند وهونغ كونغ. وتركزت دراستنا هذا العام حول الأسواق الكبرى مثل أمريكا واليابان وأستراليا، ومن المتوقع أن نحصد نتائج باهرة هناك. كما نأمل أن نتوسع داخل كل الأسواق العالمية المتطورة.





دخلت الشركة السوق الأمريكية منذ عام 2013، ثم بلغ عائد صادرات الشركة عام 2015 ما يزيد عن مليون دولار. كما نجحت الشركة في سبر أغوار عدد معتبر من الأسواق العالمية. لم يكن تحقيق كل ذلك سهلا، في مجال يجد أهمية متعاظمة مثل المجال الصحي، لكن الشركة التي حققت بدايات واعدة، ما زالت مصممة وواثقة من المزيد من النجاح الكبير في المستقبل.





رئيسها يوه يون سونغ:

العالم بأسره ولا سيما العالم الأول يشيخ بدرجة متسارعة، مما يجعل هناك حاجة وطلبا مستمرا إلى أجزاء وقطع غيار بشرية في المستقبل القريب، تماما كما في بقية الأجهزة والآليات. كل ذلك قد يكون مصدر سوق متسعة ومتعاظمة. كما أن كثيرًا من الجهات العلمية والصناعية والأكاديمية بدأت تعطي اهتماما متزايدا لتلك الناحية، التي بدأت تستوعب مهاراتٍ ومواهبَ وكفاءاتٍ عديدةً وشابةً ومتخصصةً. أعتقد أن مستوى العلوم الحيوية في كوريا عالٍ إلى درجة واعدة ونحن نتطلع لجعل شركتنا نموذجا وقدوة حيوية في ذلك المجال.





هناك مجالات عديدة تستحق أن يتحقق فيها إنجازات كبيرة في التحديات المهمة، وقد تكون البدايات في تلك المجالات صعبة. ولكن بمجرد حدوث تطورات مهمة في فهم تلك البدايات وترويض التحديات؛ تصبح عملية الاستمرار سهلة نسبيا، ولا سيما عندما يكون ذلك مصحوبًا بالرغبة والتصميم على النجاح.