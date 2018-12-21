الآثار المحتملة لقيام أمريكا برفع سعر الفائدة الرئيسي

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قامت الولايات المتحدة الأمريكية في التاسع عشر من ديسمبر، وللمرة الرابعة خلال هذا العام، برفع سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار ربع بالمائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين سعر الفائدة الأمريكية والكورية ليصل إلى ثلاثة أرباع بالمائة. لكن السلطات المالية الأمريكية ألمحت إلى أنها تعتزم إبطاء وتيرة رفع الفائدة في العام المقبل، وتخفيض عدد مرات الزيادة المتوقعة من ثلاثة مرات إلى مرتين.





الأستاذ أوه جنغ جون، المتخصص في تقنيات المعلومات والاتصالات والتمويل، من جامعة كونكوك:

الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة فهو يتوسع بنسبة نمو سنوية بلغت 4.2% في الربع الثاني و3.5% في الربع الثالث. يتوقع البنك الفدرالي الأمريكي أن يسجل متوسط معدل النمو خلال العام بأكمله 3%. يعني هذا باختصار أن الاقتصاد الأمريكي في حالة مُرضية بل ممتازة حيث بلغ دخل الفرد 60 ألف دولار وانخفض معدل البطالة وبلغ 3.7% فقط وهو ما يقل عن المعدل السابق الأكثر انخفاضا وهو 5%، كما لم يتجاوز معدل التضخم 2.5% وهي نسبة معقولة حسب المعايير المعروفة. كل هذه العوامل دفعت البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بتلك النسبة الطفيفة رغم نداءات الرئيس ترامب المتكررة بعدم رفعها.





توفرت إذن أكثر العوامل التي تشجع على رفع سعر الفائدة. وخوفا من أن تؤدي تلك العوامل الإيجابية إلى حالة إفراط في السخونة الاقتصادية؛ لجأ البنك إلى رفع الفائدة. وبينما كان الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عام 2008، لجأ البنك إلى إبقاء سعر الفائدة بنسبة 0%. لكنه شرع في تطبيع الوضع منذ ديسمبر عام 2015، أي عندما بدء الاقتصاد في إظهار مؤشرات التعافي والانتعاش. وبدءًا من العام الجديد، من المتوقع أن تعمل الإدارة الأمريكية على إبطاء وتيرة التشدد المالي.





أوه جنغ جون، المتخصص في تقنيات المعلومات من جامعة كونكوك:

كان من المتوقع أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي 4 مرات هذا العام و3 في العام المقبل. لكن أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة في البنك رأوا تقليص عدد مرات الرفع للعام المقبل إلى مرتين فقط بسبب الشكوك والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.





هذا القرار سيمنح كوريا مساحة إضافية للحركة، ومزيدا من المرونة في تسيير سياستها النقدية والمالية، وسوف يخفف من الضغوط عليها لرفع سعر الفائدة الكورية لمسايرة السعر الأمريكي، خوفًا من هروب رؤوس الأموال الأجنبية من السوق الكورية إلى السوق الأمريكية.





أوه جنغ جون، المتخصص في تقنيات المعلومات من جامعة كونكوك:

وقع بنك كوريا المركزي في وضع صعب. فالاقتصاد المحلي في حالة تراجع وحجم الديون الأسرية في حالة تصاعد حتى وصل إلى ما يعادل 1.3 ترليون دولار أمريكي. هناك الآن أكثر من 1.2 مليون حالة حرجة من حالات تلك الديون الأسرية التي تتجاوز فيها نسبة الدين الأسري للأسرة أكثر من 40% من دخلها السنوي أو أصولها المرهونة. يبلغ كذلك حجم ديون الأفراد الموظفين ذاتيا حوالي 540 مليار دولار. هناك أيضا ما يسمى بالشركات الهامشية وهي الشركات التي لا تستطيع الوفاء بدفع أقساطها لا على الأرباح ولا على أصل الدين. وبناء على تلك المعطيات قد يكون البنك الكوري المركزي مضطرا إلى خفض سعر الفائدة. لكن كان لا بد للبنك أن يأخذ في الاعتبار كذلك وضعية الأموال الأجنبية المودعة لدى البنوك الكورية. هكذا فالبنك بجد نفسه محاصرا بين عاملين أحدهما داخلي والآخر خارجي وأحلاهما مر. شيء واحد يبدو مؤكدا وأساسيا للبنك، وهو عدم تكرر ما حدث في نهاية تسعينات القرن الماضي من أزمة آسيوية وهو ما كان يرجح كفة رفع سعر الفائدة الرئيسي.





أي توسع في الفجوة بين الفائدة الأمريكية والكورية، في خضم التراجع الاقتصادي العالمي، قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية من السوق الكورية. والأخطر من ذلك أن الأمر قد يضيف مزيدًا من التعقيد في وضع الديون الأسرية المعقد بالفعل، وقد يعرض الصادرات الكورية لآثار سلبية.





أوه جنغ جون، المتخصص في تقنيات المعلومات من جامعة كونكوك:

رفع سعر الفائدة الأمريكي يعني مزيدا من القوة للدولار الأمريكي والضعف للعملة الكورية أمام ذلك الدولار. لكن المشكلة تكمن في أن الين الياباني هو أيضا يضعف وبوتيرة أسرع. وخلافا لموقف كوريا فإن اليابان ليست مضطرة لرفع سعر الفائدة الرئيسي لديها لمنع هروب وهجرة رؤوس اموال الأجنبية. الين الياباني نفسه عملية عالمية رئيسية متداولة ولليابان اتفاقية ترتيبات تبادل نقدي لا محدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان ليست معرضة لأي أزمة مالية محتملة ولهذا فليس هناك ما يضيرها في اتباع سياسة تخفيف مالي وليس لديها ما تخشاه من ضعف سعر الين أمام الدولار. كل ذلك قد يؤدي لتقوية سعر الوون الكوري أمام الين الياباني وبالتالي يرفع من سعر صادراتها في الأسواق الخارجية مقارنة مع الصادرات اليابانية المشابهة والمنافسة، وهذا يعني في النهاية بوارا للصادرات الكورية.





الأمر السيئ أيضا هو أن رفع سعر الفائدة الأمريكي قد يسهم في إبطاء النمو الاقتصادي الأمريكي، مما يعني شكلا من الضمور في المعدلات الاستهلاكية ومعدلات الاستيراد الأمريكي، وهو ما يعني تأثر الصادرات الكورية إلى السوق الأمريكية، التي تعتبر أحد الأسواق الرئيسية لتلك الصادرات. لهذا فإن كوريا مطالبةٌ باستنباط حلول واتخاذ إجراءات لمعالجة الوضع.





أوه جنغ جون، المتخصص في تقنيات المعلومات من جامعة كونكوك:

المستثمرون الأجانب قد يجدون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة السوق الكورية بحثا عن أرباح أفضل. لكن في حالة تحسن أداء الاقتصاد الكوري بشكل يساعد في ارتفاع أسعار الأسهم فربما يغري ذلك أولئك المستثمرين بالبقاء. لهذا فهناك ضرورة لتحسين البيئة والمناخ التجاري في كوريا ومساعدة الشركات على تجويد أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية في الخارج.





إن تراجع وتيرة رفع سعر الفائدة الأمريكية سوف يساعد في تخفيف وتيرة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وفي تخفيف هشاشة الأسواق المالية. أما بالنسبة لكوريا، ومن الناحية النظرية على الأقل، فإن ارتفاع قيمة الدولار في الخارج يعطي الصادرات كورية فرصة لمزيد من الانتشار؛ بسبب سعرها المناسب. لهذا، فربما يكون قرار رفع سعر الفائدة الأمريكية إيجابيًّا وفي صالح الاقتصاد الكوري، وعلى الشركات والمؤسسات الحكومية الكورية استغلال تلك الفرصة لتعزيز مرتكزات الاقتصاد الكوري.