



تم افتتاح فعاليات ماركيت كريسماس في ميدان سيول ودونغ داي مون ديزاين بلازا DDP وستستمر الفعاليات حتى 31 ديسمبر الجاري. ومن المتوقع أن تتيح تلك الفعاليات فرصة الاستمتاع بأوقات موسم نهاية السنة وعيد الكريسماس من خلال مشاهدة مسرحيات الكريسماس المتنوعة وتجربة الأطعمة العالمية والمشروبات اللذيذة التي تقدمها 50 شاحنة للطعام Food truck، ومن بين قائمة الطعام أطعمة لذيذة خاصة بعيد الكريسماس، كما تتيح لهم التسوق لشراء منتجات يدوية خاصة بموسم العيد ورأس السنة من إنتاج نحو 110 فرقٍ مكونة من الحرفيين اليدويين.

وبمجرد التجوال حول أكشاك المنتجات اليدوية يمكننا أن نجد متعة كبيرة حيث ستكون هناك منتجات يدوية مبدعة وجميلة بما فيها مصابيح عيد الكريسماس المتنوعة والأشياء المزينة والكماليات في ديكور المنزل والإكسسوارات الخاصة بمناسبات نهاية العام وغيرها. كما ستقدم بعض الفرق الغنائية أغاني وموسيقى الكرسيماس، بالاضافة إلى بعض العروض السحرية

وعلاوة على ذلك ستقام البرامج التجريبية المتنوعة التي تقام من ضمن الفعاليات حيث يمكن تجربة صنعشموع عيد الكريسماس وصنع الأزهار المضغوطة لاستخدامها كإضافيات زخرفية على الحائط وصنع الإكسسوارات وغيرها.

كما يقام برنامج خاص لمشاركة المحتاجين باسم "سيكريت سانتا" أي "بابا نويل السري"، حيث يمكن أن يضع المساهمون هداياهم في صناديق الهدايا ويتبرعوا بها للأطفال الأيتام في آخر أيام الفعاليات أي في 31 ديسمبر وسيبلغ عدد صناديق الهدايا 2019 صندوقًا. ويمكنهم أن يعدوا الهدايا مسبقًا أو يشتروها في الماركيت مباشرة،. حيث يقام ماركيت كريسماس سيول كل سنة منذ أربع سنوات وأصبح من أكبر الفعاليات الموسمية لعيد الكريسماس إقبالا في مدينة سيول الآن.