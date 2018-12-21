العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم دونغ جي

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بمناسبة يوم "دونغ جي" أي "الانقلاب الشتوي" أقيمت فعاليات متنوعة خاصة بيوم "دونغ جي" في بعض المناطق السياحية في البلاد بما فيها قرية نامسان غول هان اوك والقرية الشعبية الكورية وغيرها، حيث صنع الكثيرون عصيدة الباتجوك بكمية كبيرة ووزعوها على الزوار مجانًا. ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم هو اليوم الموسمي الثاني والعشرين من الأيام الموسمية الـ24 في كوريا ، والذي يعتبر فيه النهار الأقصر والليل الأطول في السنة. وعادة يتناول الكوريون في هذا العيد الشتوي عصيدة الفاصوليا الحمراء والتي تسمى بالكورية بـ"باتجوك" في المطبخ الكوري.

ويتناول الكوريون عصيدة "باتجوك" باعتباره طقسًا من طقوس طرد الأرواح الشريرة التي تجلب الحظ السيئ والأمراض الوبائية. لذلك كان الكوريون يرشون هذه العصيدة على عَتَبَة المنزل أولًا قبل تناوله كما يرشونها في جميع أجزاء المنزل كالمطبخ وغرفة التخزين والساحة الخارجية.

وقد أصبحت عصيدة باتجوك رمزًا لطرد الأرواح الشريرة عند الكوريين وفقًا لبعض الأساطيرالقديمة، حيث كان في يوم من الأيام رجل معه ابن عاق وبالأسف توفي هذا الابن وأصبح إله الأمراض الوبائية. ولقي العديد من الأشخاص في قريته حتفهم بسبب انتشار الأوبئة. وبدأ أهل القرية بالبحث عن حل لمنع انتشار الأمراض وفجأة تذكر أحد أهل القرية أن الابن لم يكن يحب تناول عصيدة الفاصوليا الحمراء عندما كان حيًا. لذلك صنع أهل القرية عصيدة الفاصوليا الحمراء أي عصيدة باتجوك ورشوها في أرجاء منزل الابن فاختفت الأوبئة فورًا. ومنذ ذلك الوقت يمارس الكوريون طقس صنع عصيدة باتجوك في فصل الشتاء، كما أنه يعتبر من الطقوس الكورية لزيادة المحاصيل الزراعية حيث كان المجتمع الكوري مجتمعًا زراعيًّا منذ القدم.