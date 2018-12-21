افتتاح أول متجر لشخصيات تطبيق الدردشة كاكاوتوك في طوكيو

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بعد الشعبية الكبيرة التي تحظى بها "كاكاو فريندز" من قبل العديد من مستخدمي تطبيق كاكاو توك، تم افتتاح أول متجر خاص بكاكاو فريندز في طوكيو، حيث تدفق على المتجر في يوم الافتتاح الأول وحده حوالي 2000 زائر، وشهد المتجر العديد من الزوار لشراء البضائع التي تحمل أشكال شخصيات كاكاو.

وليس فقط في اليابان بل في أمريكا وهونغ كونغ وغيرها من الدول العالمية تشهد موجة كبيرة من الناس أمام متاجر خاصة بمنتجات شخصيات كاكاو أو Naver بالإضافة إلى المتاجر الخاصة بفرقة BTS كل يوم.

يذكر أن حجم المبيعات الذي تحققه هذه المتاجر يصل إلى درجات غير مسبوقة، حتى إنه يفوق حجم مبيعات السيارات والهواتف وغيرها من المنتجات الصناعية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم مبيعات صناعة الشخصيات الكورية 700 مليار وون لأول مرة في تاريخ صناعة الشخصيات الكورية هذا العام.