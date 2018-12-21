الفرقة الغنائية الشهيرة BTS تفوز بلقب أكثر شخصية بروزًا في عام ٢٠١٨

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أظهرت نتيجة استبيان تم إجراؤه على 2018 طالبا جامعيا مؤخرا، حول الشخصية الأكثر بروزا في البلاد خلال عام ٢٠١٨، أن شخصية هذا العام هي الفرقة الغنائية الشبابية "BTS". وقد اختيرت هذه الفرقة من بين 14 مرشحا، بالحصول على 23.5 بالمائة.

وفي المراكز الأولى، جاء لاعب كرة القدم الذي حقق إنجازا ملحوظا في نادي "توتنوم" لكرة القدم من شمال لندن، إنجلترا. بالإضافة إلى فرقة لعبة "كولينغ " البناتية التي أحرزت الميدالية الفضية في دورة "بيونغ تشانغ" ألأولمبية.

أما في مجال الشخصيات التي ساهمت في إحلال السلام بين شطري كوريا، فقد احتل الرئيس الكوري الجنوبي "مون" المركز الثالث، والزعيم الكوري الشمالي "كيم" في المركز السابع.

وفي مجال "حدث هذا العام الذي حظى بأكبر اهتمام"، كان انعقاد دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية في المركز الأول، ثم تلتها مؤتمرات القمة بين رئيسي شطري كوريا في كل من منطقة الهدنة ومدينة "بيونغ يانغ" عاصمة كوريا الشمالية.

أما عن أهم القضايا التي لفتت انتباه الكثيرين في الدائرة الجامعية خلال هذا العام، فكانت حملة الكشف عن التحرش الجنسي من قبل الاساتذة ضد الطالبات، وإلغاء اتحاد الطالبات الجامعيات، وفي المقابل زيادة عدد الطلاب الساعين إلى تحقيق السعادة من أبسط الأشياء. وهو المصطلح الذي ورد في كتاب أحد الأدباء اليابانيين المشهورين على مستوى العالم، حيث يسعى الكاتب في كتابه لتحقيق السعادة من أبسط الأشياء الموجودة في حياتنا اليومية. وسرعان ما انتشر هذا التعبير بين المواطنين الكوريين خاصة بين جيل الشباب المعرضين للضغوط النفسية بسبب الدراسة والقلق من الحصول على وظائف بعد التخرج.