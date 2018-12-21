معارضات شديدة على خطة الحكومة لإنشاء طريق في المنطقة منزوعة السلاح

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أعلنت وزارة الإدارة والأمن عن خطة طموحة من المتوقع أن تسعد المواطنين، وهي عبارة عن تمهيد طريق للمشي في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين شطري كوريا مثل “Camino de Santiago”، وهو شبكة من طرق الحجاج الواقعة في شمال غرب إسبانيا. حيث تخطط الوزارة لتطوير هذه المنطقة لتصبح طرقا للحجاج وعشاق الرحلات في الهواء الطلق. لكن النتائج لم تكن على قدر التوقعات. حيث أثارت الخطة جدلا شديدا وتعرضت هذه الخطة لمعارضة شديدة من قبل المواطنين الكوريين، مما أوقع الوزارة في حرج. حيث يعارض الكثيرون تطوير المنطقة منزوعة السلاح؛ لما تتمتع به من موارد تاريخية وثقافية وأمنية، مما سيؤدي حتمًا إلى تدمير الطبيعة.

وعلى أساس الخطة، ستبدأ الوزارة عملية الإنشاء وتطوير المنطقة اعتبارًا من العام القادم، لتمهيد الطريق الذي يبلغ طوله 456 كليومترا حتى عام 2022. وبموجبه، ستجتذب هذه المنطقة أكثر من مليون مسافر سنويا مع حوالي 230 مليون دولار من ناحية الفوائد المالية.

كما انتقد البعض الإعلان عن مثل هذه الخطة بشكل مفاجئ، دون النقاش الكافي المسبق مع الجهات المعنية ودراسة التأثيرات السلبية المتوقعة.