احتجاجات سائقي التاكسي على بدء نظام استخدام السيارات الخاصة في توصيل الركاب

ⓒ KBS

تجمعت سيارات الأجرة من كل أرجاء البلاد، وسط العاصمة سيول، في وقفة احتجاجية على بدء نظام "كابول" أي " جواز استخدام السيارات الخاصة لتوصيل الركاب". وذلك عبر تطبيق على الهاتف الذكي، حيث يستطيع الركاب الوصول إلى المكان المقصود بشكل أسرع وبسعر أقل.

جدير بالذكر أنه قبل سنوات، تم سن قانون يتيح ذلك، حيث أعلنت دائرة خدمة المشاركة في السيارة في مطلع هذا العام، عن خطتها لبدء الخدمة خلال العام. وذلك لمساعدة المواطنين الذين لا يمتلكون سيارات خاصة الذهاب والعودة من أماكن العمل خلال أوقات أكثر زحمة صباحا ومساء وفي منتصف الليل فقط، لكن معارضة أرباب التاكسي لا تزال شديدة. لذلك لم يستجب المواطنون لمظاهرات التاكسي، لكن سائقي التاكسي يصرون على الاحتجاج على بدء النظام، والتعبير عن المعارضة. مما يجعلها هذه القضية إلى أكبر قضية ساخنة تواجهها البلاد في العام القادم. سنرى النتيجة.