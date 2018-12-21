5 عادات أساسية لنمط حياة صحي

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عندما يتحدث الناس عن رغباتهم وأمنياتهم للسنة الجديدة، فدائمًا ما يذكرون الصحة. ونحن نعرف جيدا أن المال والشرف لا جدوى منهما إذا لم نكن بصحة جيدة. ولهذا السبب، يحدد العديد من الناس هدفهم الأول بالحصول على نمط حياة صحي، عندما يقترب العام الجديد.

إذن، ما هي عادات نمط الحياة الصحي، التي يمكن أن نمارسها لكي نعيش حياة صحية؟

أولًا: صعود السلالم: باستخدام الدرج بدلًا من المصاعد أو السلالم المتحركة، وهذا يُمَكِّنُنا من حرق 21 سعرة حرارية في دقيقتين فقط. كما يمكن أن نحرق أكثر من 500 سعر حراري في الأسبوع حتى إذا كنا نستخدم سلالم أكثر بقليل. فإذا كنتم ترغبون في إنقاص وزنكم في العام الجديد فعليكم صعود السلالم في أي مكان تتواجدون فيه، في العمل أو عند عودتكم للمنزل، فالسُلَّم بديل فعال عن الأجهزة الرياضية ولا يكلف الإنسان أي مبالغ كبيرة. كما أن صعود السلالم من الأنشطة القوية والحيوية التي لها تأثير إيجابي على الفور وتفيد كل عضو من أعضاء جسم الإنسان من القلب والرئة والعظام والعضلات وتساهم في مرونة الجسم بشكل إجمالي.

ثانيا: أكل الزبادي: وفقا للباحثين في جامعة كامبردج في المملكة المتحدة ، فإن الأشخاص الذين يتناولون زبادي البروبيوتيك منخفض الدهون خمس مرات فى الأسبوع لديهم مخاطر أقل بنسبة 28% للإصابة بمرض السكر. وقال الباحثون إن"البكتيريا المفيدة والفيتامينات في اللبن تمارس هذا التأثير".

ثالثا: تقليل وقت مشاهدة التلفزيون: فوفقًا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، فإن البالغين فوق سن 25 عامًا يظهرون انخفاضًا في العمر لمدة 22 دقيقة في كل مرة يشاهدون التلفزيون لمدة ساعة أو أكثر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الجلوس لمشاهدة التلفزيون لفترة طويلة ستضعف عضلاتنا وقدرتنا على التعامل مع الدهون والسكر في جسمنا.

رابعا: التأمل يوميا: يعتبر البعض أن التأمل ممارسة لا فائدة منها، ولكنه في الحقيقة يساعد في التخلص من القلق والغضب، كما أنه يعمل على تنظيم ضغط الدم وتطهير عقولنا مما يساعد على منع الإجهاد والاكتئاب، ويحد من الأرق. ووفقا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، اتضح أن التركيز الكامل للذهن (mindfulness)، وهو الشكل الأساسي للتأمل، ينشِّط المادة الرمادية في مناطق الدماغ التي تشارك في الذاكرة والتعلم والتنظيم العاطفي. لذلك، من الجيد أن يكون لديكم وقت للتأمل لمدة 15-30 دقيقة مرة واحدة في اليوم.

خامسا: تناول الخضروات الورقية بشكل متكرر: فقد أظهرت الدراسات أن تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي كل يوم سيقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 14%. والجدير بالذكر أن هذه الخضراوات الورقية غنية بالماغنيسيوم الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، وبالتالي فإن زيادة تناول تلك الخضروات الورقية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 30%.