عصر 10 ملايين مسافر في مطار كيم هيه

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تجاوز عدد المسافرين إلى الخارج عبر مطار كيم بو 10 ملايين مسافر مما يدل على ضرورة إنشاء مطار كبير خاص يغطي المناطق الواقعة في جنوب شرق البلاد.

وكانت الحكومة قد توقعت أن يتجاوز عدد المسافرين 10 ملايين مسافر في عام 2025. بعبارة أخرى، يؤكد ذلك على ضرورة إنشاء مطار جديد يلبي الحاجيات الجوية في جنوب شرق البلاد.

تعتبر مسألة إنشاء المطار الجديد في جنوب شرق البلاد مسألة قديمة تشهد جدلا حول موقعه باستمرار. وتتجه الأنظار الآن إلى كيف سيجري هذا الجدل في العام الجديد؟

يقع مطار كي هيه في جنوب شرق البلاد وهو مقابل مطار إنتشون الذي يعد مطارا رئيسيا في كوريا والذي يقع في شمال غرب البلاد.

ويتحمل مطار إنتشون حوالي 80% من المسافرين إلى الخارج في الوقت الحاضر. ويرجع السبب في ذلك إلى كثافة السكان في العاصمة ومحيطها ولكنه يعني أيضًا أن السكان في المناطق الجنوبية يواجهون صعوبات كثيرة في استخدام الخطوط الجوية الدولية.

في هذه الأثناء تم إنشاء شركة أير بوسان التي اتخذت من مدينة بوسان مقرا لها في عام 2008 مما يعني توسيع نطاق اختيار الخطوط الجوية الدولية بين السكان في المناطق الجنوبية. وبعد انطلاق شركة أير بوسان زادت نسبة مستخدمي الخطوط الجوية الدولية عبر مطار كيم هيه زيادة كبيرة لتبلغ 13% سنويا.

ولهذا فإن هناك حاجة ملحة إلى إنشاء مطار كبير مثل مطار إينتشون في جنوب شرق البلاد من أجل تخفيف الأعباء المركزة في مطار إنتشون وتلبية الحاجيات الجوية في المناطق الجنوبية.

وبعد طرح مسألة ضرورة بناء مطار جديد تتنافس مختلف المناطق المرشحة تنافسا شديدا في استجلابه في مناطقها مما أدى إلى حدوث خلافات شديدة بينها.

ولهذا فقد تم تحديد بناء مطار كيم هيه الجديد أي توسيع مطار كيم هيه الحالي بالفعل بحيث سيتم تنفيذ المشروع من أجل توسيع مساحة المطار من 6.51 كيلومتر إلى 9.51 كيلومتر حتى عام 2026. ولكن عمدتي بوسان وأولسان ومحافظ مقاطعة جنوب كيونغ سانغ وغيرهم أعربوا مؤخرا عن الاعتراض على تنفيذ المشروع.

بالرغم من زيادة الضرورة إلى بناء مطار جديد إلا أنه من المتوقع أن يعود الجدل حوله إلى الظهور.