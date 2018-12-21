بدء عملية بناء طريق القطار السريع العظيم - إيه (GTX A)

ⓒKBS News

بدأت اليوم عملية بناء طريق القطار السريع العظيم – إيه الذي يربط منطقة "وون جونغ" في مدينة باجو بمنطقة كانغ نام جنوب سيول.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القطار السريع العظيم يمثل مشروعا طموحا يربط المناطق الرئيسية في العاصمة بشبكة السكك الحديدية السريعة. واقترحت مقاطعة كيونغ كي هذا المشروع إلى وزارة الأراضي والنقل من أجل تحسين الاختناقات المرورية الشديدة في محيط العاصمة بحيث بدأت مناقشة المشروع منذ عام 2007 ليتم إدراجه في خطة بناء شبكة السكك الحديدية الوطنية.

طبقا لهذا، فمن المتوقع أن يتم إنشاء طرق من القطار السريع العطيم وهي أي بي سي من القطار السريع العظيم. ومن المتوقع أن تربط هذه الطرق المناطق الرئيسية العاصمة بمحيط العاصمة.

يتميز هذا الطريق بوضع الطريق المستقيم من خلال إنشاء نفق في عمق 40 مترا من تحت الأرض. وبهذا يمكن للقطار أن يسير بمعدل 100 كيلومتر في الساعة الواحدة وبحد أقصى 200 كيلومتر في الساعة الواحدة. وتكون سرعة هذا القطار أكبر بثلاثة أضعاف من قطار المترو القائم مما يسهل على المواطنين الدخول والخروج من قلب العاصمة بسرعة جدا.

تبلغ مسافة الطريق السريع العظيم "إيه" 83.1 كيلومتر من مدينتي باجو وهوا سونغ في مقاطعة كيونغ كي بحيث يبدأ من شمال غرب المقاطعة وينتهي بجنوب شرقها مرورا بوسط العاصمة.

وعندما يتم افتتاح الطريق كاملا في عام ألفين وثلاثة وعشرين سينخفض وقت الذهاب إلى سيول انخفاضا كبيرا بحيث ينخفض الوقت اللازم للانتقال من مدينة إيل سان إلى محطة سيول للقطار من 52 دقيقة حاليا إلى 14 دقيقة بينما سينخفض الوقت من محطة "دونغ تان" للمترو إلى محطة "سام سونغ "من 77 دقيقة حاليا إلى 19 دقيقة.

من المتوقع أن يبلغ الطريق "بي" 80.1 كيلومتر من منطقة "هوادون" بمدينة نام يانغ جو بمقاطعة كيونغ كي إلى مدينة سونغ دو الدولية بمدينة إنتشون. ومن المتوقع أن يفتتح هذا الطريق في عام ألفين وخمسة وعشرين. أما الطريق "سي" فستبلغ مسافته 9.47 كيلومتر من مدينتي عوي جونغ بو وكون بو بمقاطعة كيونغ كي. وستبدأ عملية إنشائها في عام 2019 ليفتتح الطريق في عام 2024.

إذا اكتمل مشروع إنشاء الطرق الثلاث، من المتوقع أن تتحسن بيئة الإقامة في محيط العاصمة تحسنا كبيرا.