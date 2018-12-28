الاتحاد الكوري للبنوك يبني قناة للتبادل والتعاون مع دول المغرب العربي

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زار رئيس الاتحاد الكوري للبنوك "كيم تيه يونغ" إلى دول المغرب العربي الثلاث، حيث التقى بكبار المسوؤلين في القطاع المصرفي هناك، من أجل تقاسم الشؤون الراهنة في صناعة التمويل ومناقشة سبل تعزيز التبادل والتعاون المستدامة.

يذكر أن كيم صحب رئيس الوزراء "لي ناك يون" في زيارته الأخيرة إلى الجزائر وتونس والمغرب في الأسبوع الماضي، حيث عقد حوارا مع الاتحاد الجزائري للمصارف يوم الاثنين الماضي.

وأبدى "عاشور عبود" رئيس الاتحاد الجزائري اهتماما كبيرا بصناعة التمويل الكورية المتقدمة في ضوء عدم تفعيل الدفع ببطاقات الائتمان والمعاملات المالية عبر قناة دون وجه لوجه في الجزائر، وأعرب عن أمله في التعاون المستمر مع الاتحاد الكوري.

كما زار كيم المكتبَ الوطني الجزائري لمنظمة يونسيف حيث ناقش مع مدير المكتب "مارك لوسيت" مسألة مشروع دعم تعليم الأطفال وغيره وسلم إلى المكتب تبرعا ماليا تبلغ قيمته خمسين مليون وون كوري.

كما زار كيم المغرب يوم الجمعة الماضي، وسلم تبرعا ماليا آخر تبلغ قيمته تسعة وستين مليون وون كوري إلى منظمة الرعاية الدولية من أجل دعم إدارة فصل اللغة الكورية في المغرب.

الجدير بالذكر أن منظمة الرعاية الدولية منظمة غير حكومية مكونة من عدد من الأطباء والخبراء المتخصصين في تنفيذ المشروعات الإنمائية من أجل أعمال الإنقاذ للطوارئ وتحسين ودعم البيئة الطبية السيئة داخل وخارج البلاد.

وبهذه المناسبة قال كيم إنه استطاع خلال زيارته هذه بناء قناة للتبادل والتعاون مع دول المغرب العربي إلى جانب مشروعات المساهمة الاجتماعية هناك مما سيمهد طريقا لدخول المؤسسات المصرفية الكورية هناك.