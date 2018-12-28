إقامة علاقات الأخوة بين شركة الخطوط الجوية الكورية والسفارة الكورية لدى لبنان

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صرحت شركة الخطوط الجوية الكورية ومستشفى جامعة إين ها مؤخرا بأنها أقامت علاقات الأخوة مع السفارة الكورية لدى لبنان من أجل مساعدة السكان اللبنانيين.

وتخطط الشركة والمستشفى لتعزيز التعاون مع السفارة الكورية لدى لبنان بشأن أنشطة المساهمة الاجتماعية ودعم الرعاية الطبية لصالح المهمشين في لبنان.

ويذكر أن لبنان شهدت عشرة آلاف من حالات الوفاة نتيجة للحرب مع إسرائيل والتي دامت سنين والحرب الأهلية بين فصائلها الدينية مما أدى إلى تدمير البني التحتية فإنها في حاجة ملحة إلى المزايا الطبية الخاصة للطبقة المهمشة هناك.

أما فريق دعم المشروعات الطبية العامة التابع لمستشفى جامعة إين ها فقد ظل يرسل فرقًا للخدمات الطبية إلى المناطق النائية خارج البلاد من أجل تنفيذ ثقافة التقاسم والمشاركة. ومنذ عام ألفين وثمانية ظلت تنفذ أنشطة الخدمات الطبية في منغوليا وأزباكستان وفيتنام ولاوس وغيرها.

وطبقا لاتفاقية التعاون مع السفارة الكورية لدى لبنان، سينفذ المستشفى الكوري أنشطة الخدمات الطبية من أجل الطبقة المهمشة بالتعاون مع وحدة "دونغ ميونغ" العسكرية العاملة هناك.

وقد سبق لشركة الخطوط الجوية الكورية أن قدم تبرعا ماليا من أجل تحسين منشآت الرفاهية القديمة في وحدة "دونغ ميونغ" التي ظلت تنفذ مهامها بكونها ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ عام ألفين وسبعة. وتخطط للزيارات إلى الوحدة سنويا من أجل رفع الروح المعنوية للجنود هناك.

قال مسؤول في الشركة إن الشركة ومستشفى إين ها قررا إبرام الاتفاقية مع السفارة الكورية لدى لبنان بعد أن رأيا تحقيق التآزر من خلال جمع أنشطة الخدمات الاجتماعية لهما وأنشطة الإنقاذ للسفارة الكورية في لبنان معربا عن أمله في أن تساعد هذه الأنشطة السكان اللبنانيين.