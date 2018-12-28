الحكومة الكورية تزيد من دعم المعونات الخاصة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا

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قررت الحكومة الكورية زيادة دعم المعونات الخاصة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا بمليون دولار.

يذكر أن الصندوق كان قد انطلق في شهر أبريل من عام ألفين وستة عشر بمشاركة إحدى عشرة دولة بما فيها ألمانيا وأمريكا من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي.

طبقا لما قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشرف على خطط مساعدات الامم المتحدة مؤخرا فقد وقّع السفير الكوري لدى ليبيا "تشيه سونغ سو 최성수" والممثل المقيم بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "سلطان هاجاييف"، اتفاقا تعهدت بموجبه كوريا بتقديم مليون دولار أمريكي، كدعم لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

بهذا فقد زادت قيمة الدعم المالي للحكومة الكورية في الصندوق لتبلغ ثلاثة ملايين دولار إجماليا. سبق للحكومة الكورية أن قدمت مليون دولار إلى الصندوق في شهر ديسمبر من عام ألفين وستة عشر.

وتجدر الإشارة إلى أن اثنتي عشر دولة تعهدت بتقديم اثنين وثلاثين مليون دولار حتى نهاية عام انطلاقه بينما تعهدت الحكومة الليبية أيضا بتقديم ثلاثين مليون دولار إلى الصندوق.

وتشارك الحكومة الكورية في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا بكونها عضوا في صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

لؤلؤة:ومن جانبه قال الرئيس السراج إن حل قضية اختطاف المواطن الكوري يمثل شأنا مهما بالنسبة لليبيا أيضا مضيفا أن حكومته تبذل أقصى الجهود لحل المسألة وستتعاون تعاونا فعالا حتى يتم إطلاقه بشكل سليم في المستقبل أيضا.