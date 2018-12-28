إقامة بطولة كأس السفير الكوري للعبة التايكوندو في البحرين

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توج السفير الكوري لدى مملكة البحرين "كو هيون مو" أبطال بطولة كأس السفير الكوري للعبة التايكوندو في ختام البطولة التي شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات بلغ أكثر من 100 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا.

وحضر مراسم الجوائز الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية "عبد الرحمن صادق عسكر" ورئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس المهندس "أحمد عبد العزيز الخياط" وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير الكوري كو عن بالغ سعادته بنجاح البطولة التي تقام في مملكة البحرين للمرة الأولى، مشيرا في تصريح له بعد ختام البطولة أن هذا التعاون أثمر عن تحقيق العديد من الأهداف يأتي في مقدمتها تجمع الشباب واحتواؤهم واكتشاف المواهب الشابة، مشيدا بالتنظيم المثالي للبطولة والجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد البحرين للدفاع عن النفس برئاسة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط.

وأوضح السفير الكوري أن هذه البطولة تؤكد عمق العلاقة بين مملكة البحرين وكوريا في الجانب الرياضي، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون من أجل احتواء الشباب والشابات وتجمعهم تحت قبة واحدة عنوانها الأسرة الرياضية.

ومن جانبه، أكد عبد الرحمن صادق عسكر أن البطولة توثق العلاقة القوية بين مملكة البحرين وكوريا في كل المجالات وبالأخص الرياضية، مبينًا أن العلاقة التاريخية مع كوريا تثمر عن تحقيق العديد من الأهداف. كما أشار إلى أن رعاية السفير الكوري للبطولة يؤكد دعمه للشباب والشابات في الجانب الرياضي وبالأخص لعبة التايكوندو التي تشتهر كوريا بها، متمنيا أن يستمر هذا التعاون في الفترة القادمة، ومشيدا بالتنظيم الرائع من اتحاد البحرين للدفاع عن النفس.