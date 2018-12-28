البرلمان الكوري يمرر قانون السلامة الصناعية

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وافق البرلمان الكوري أمس الخميس على مشروع قانون خاص بتدعيم إجراءات السلامة الصناعية.

ويدعو هذا القانون المعروف باسم قانون "كيم يونغ كيون" أصحاب الشركات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال غير المنتظمين أو المتعاقدين، وسيتم فرض عقوبات أكثر صرامة عليهم في حالة وقوع حوادث.

وجاء تمرير هذا القانون عقب وفاة العامل المتعاقد الشاب "كيم يونغ كيون" في محطة الطاقة الحرارية في منطقة "تيآن"، نتيجة لتعرضه للسحب داخل حزام النقل الخاص بنقل الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء في المحطة.

وبموجب هذا القانون، ستخضع الشركات التي تنتهك قوانين السلامة والصحة المهنية لغرامة تتجاوز المليار وون، أي عشرة أضعاب الغرامة الحالية.

وكان الشاب "كيم يونغ كيون" البالغ من العمر 24 عاما قد عمل في شركة متعاونة مع محطة "تيآن" للطاقة الحرارية حيث تم العثور عليه ميتا يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري بعد ساعات من وفاته.

وكان من المفترض أن يشكل "كيم" فريقا مع زميل له للعمل الليلي داخل المحطة ، لكنه كان يعمل لوحده بسبب معاناة شركته المتعاونة من صعوبة مالية.

وقد تمت الموافقة على مشروع قانون خاص بالسلامة الصناعية من أجل تحسين ظروف العمل وضمان السلامة للعمال غير المنتظمين أو المتعاقدين.

ولكنه في حقيقة الأمر ، لا يمكن إيجاد حل جذري لمشكلة العمال غير المنتظمين من خلال تمرير هذا القانون فقط، حيث من الضروري أن تبذل الحكومة والدوائر الاقتصادية والعمالية والسياسية جهودا مشتركة لإيجال حل دائم وجذري لهذه المشكلة.