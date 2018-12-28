كوريا واليابان تعقدان مباحثات بشأن توجيه الرادار نحو طائرة دورية يابانية

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عقدت كوريا الجنوبية واليابان أمس الخميس مباحثات على مستوى العمل عبر الفيديو .

وتم في هذه المباحثات بحث القضايا المتعلقة بمزاعم اليابان بأن المدمرة الكورية الجنوبية "كوانغ كيه تو" قامت بتوجيه رادارها تجاه طائرة دورية بحرية يابانية.

وقد نفت كوريا الجنوبية هذه المزاعم قائلة إن اليابان أساءت فهم العمليات التي أجرتها المدمرة الكورية يوم العسكرين من ديسمبر الجاري لإنقاذ قارب كوري شمالي كان ينجرف بالقرب من البحر الشرقي .

وقالت السلطات العسكرية الكورية إن طائرة من طراز "بي-1" قد اقتربت من المدمرة الكورية في أثناء عمليات الإنقاذ ، حيث قامت المدمرة الكورية بتشغيل الكاميرا البصري للتعرف على هوية الطائرة.

وأضافت أن الرادار يعمل بالتزامن مع تشغيل الكاميرا البصري، مؤكدة أنه لم تقم المدمرة الكورية بتوجيه أي ذبذبة إلكترونية تجاه الطائرة الدورية اليابانية.

وقالت إن الطائرة اليابانية قد قامت بطيرانها التهديدي فوق المدمرة الكورية.

ومن جانبها، زعمت اليابان أن المدمرة الكورية قد وجهت رادارها مرات تجاه الطائرة اليابانية ، وأن الطائرة اليابانية لم تقم بطيرانها على علو منخفض فوق المدمرة الكورية.

وأضافت أن الطائرة اليابانية قد حاولت ثلاث مرات الاتصال بالمدمرة الكورية للتعرف على سبب توجيه رادارها تجاهها.

وقالت السلطات العسكرية الكورية إن قوة الاتصالات كانت ضعيفة حيث لم يتم تمييز محتويات الاتصالات.

وفي الآونة الأخيرة ، تمر العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان بحالة من الجمود لأسباب مختلقة ، بما في ذلك إصدار المحكمة العليا الكورية حكمها ضد شركتين يابانيتين بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية.

ومن جانبها، واصلت اليابان تجديد مطالبها بالسيادة على جزر "دوكدو" من خلال نشر الإرشادات التدريسية للكتب المدرسية للمدارس الثانية، والكتاب الأبيض الدفاعي.

وفي الواقع ، لم يتمكن الجانبان الكوري والياباني من تضييق الفجوة في وجهتي نظريهما بشأن قضية توجيه الرادار لطائرة الدورية اليابانية في مباحثات أمس، لكنهما اتفقا على مواصلة عقد مباحثات مماثلة، مما يدل على عزم الجانبين على حل القضية.