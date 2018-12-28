واشنطن تدعو حلفاءها إلى تحمل عبء تكاليف الدفاع

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا يوم الثلاثاء الماضي، أن على حلفاء الولايات المتحدة أن يتحملوا جزءًا أكبر من التكاليف الدفاعية. وعلى الرغم من أنه لم يذكر اسم كوريا الجنوبية بصراحة، فيرى الكثيرون أن تعليقاته موجهة إلى سيول، التي تتتفاوض حاليًّا مع الولايات المتحدة حول تكاليف الدفاع.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو، في ليلة عيد الميلاد، مع القوات الأمريكية المتمركزة خارج البلاد، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ليست راغبة في دعم الدول الغنية، على حساب معاناتها. وكان يشير إلى التكاليف اللازمة للقوات الأمريكية المتمركزة في الخارج.

وفي اليوم السابق لهذا، كتب ترامب على صفحته على موقع تويتر بأن الولايات المتحدة تدعم جيوش العديد من الدول الثرية في جميع أنحاء العالم، وأن هذه الدول تستفيد من الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب. وأضاف أنه يرى هذه مشكلة تحتاج إلى إصلاح.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن التعليقات موجهة إلى سيول، حيث تجري حاليًّا مفاوضات مع واشنطن حول تقاسم تكاليف الدفاع. وقد انتهى الحوار على مستوى العمل بين سيول وواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفضت القيادة الأمريكية على ما يبدو اقتراحًا لتضييق فجوة الخلاف بين الطرفين.

وقال مصدر حكومي إن المحادثات حول القضية قد عادت إلى نقطة الصفر، ولم يتمكن الطرفان حتى من تحديد موعد الاجتماع المقبل، الذي سيكون الجولة الحادية عشرة من المفاوضات.

وسوف ينتهى الاتفاق الحالي، ومدته 5 سنوات، في آخر أيام هذا العام.

وفي حالة تعثر المفاوضات، ربما يؤدي هذا إلى عدم تسديد أجور العاملين الكوريين الجنوبيين في القواعد العسكرية الأمريكية. ويشار إلى أن نحو ثلث ما تدفعه سيول من تكاليف الدفاع يستخدم في دفع أجور هؤلاء العمال.

وقد نُقِلت أنباء عن أن القوات الأمريكية في كوريا قد حذرت من أنها قد تضطر إلى الذهاب في إجازة غير مدفوعة الأجر.

يُذكر أنه يوجد حاليًّا نحو 28 ألف جندي أمريكي، في القواعد الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وقد ذكرت صحيفة وول ستريت أن حكومة الولايات المتحدة تريد من سيول أن تسدد ما يقارب 1.2 مليار دولار في العام الواحد.

ومن ناحية أخرى، تقوم الحكومة الأمريكية حاليا بإعادة النظر بشكل شامل في مبادئ تقاسم تكاليف الدفاع مع الدول التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.

وستقوم الحكومة الأمريكية بوضع مبدأ جديد بهذا الشأن في العام القادم، لتتم بموجبه المفاوضات مع كل من كوريا الجنوبية واليابان ومنظمة الناتو حول تقسيم تكاليف نشر القوات الأمريكية فيها.