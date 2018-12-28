البرلمان الكوري يمرر قانون السلامة الصناعية

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وافق البرلمان الكوري على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة الصناعية، في أعقاب وفاة عامل شاب، في إحدى محطات الطاقة الحرارية.

وعقد البرلمان يوم الخميس الماضي جلسته الأخيرة لهذا العام، ووافق على ما يسمى بقانون كيم يونغ كيون، مع موافقة 165 من النواب ورفض نائب واحد، وامتناع تسعة عشر عضوًا عن التصويت.

وسمي هذا القانون باسم العامل المتعاقد من الباطن، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي عُثِر على جثته في الحادي عشر من ديسمبر، بعد أن علق بحزام نقل الفحم، في محطة تايان للطاقة الحرارية، في مقاطعة تشانغ تشونغ الجنوبية.

وقد أثارت وفاته الرأي العام حول سلامة وعلاج العمالة المتعاقدة غير المنتظمة. وقد جلست والدته في قاعة الزوار أثناء إجراء التصويت، بعد أن اجتمعت مع النواب وزعماء الأحزاب.

وينص القانون المعدل على إلزام الشركات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمالة غير المنتظمة، ويفرض عقوبات مشددة في حالة وقوع الحوادث.

وسيتم تغريم الشركات التي تنتهك قواعد السلامة بغرامة تصل إلى مليار وون، وهو 10 أضعاف المبلغ الحالي.

وقد تم تمرير تشريع آخر، بمنع أصحاب الشركات أو الموظفين، من استخدام مناصبهم وسلطاتهم، في إساءة معاملة العمال الآخرين.