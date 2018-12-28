النيابة تطالب بإقالة المفتش الرئاسي السابق

ⓒKBS News

قررت النيابة أن تطالب بإقالة كيم تيه أوو، المفتش السابق في المكتب الرئاسي، بعد توصلها إلى أنه وقع في مخالفات متعددة. وكان كيم في مركز فضيحة متزايدة، بعد أن ادعى أن المكتب الرئاسي قد تجسس على المدنيين.

وكشف ممثلو الادعاء عن تحقيقاتهم المستمرة منذ شهر، حول المزاعم المختلفة ضد كيم تيه أوو، يوم الخميس الماضي، وقالوا إنهم يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وقال قسم التفتيش في مكتب المدعي العام إن كيم أقنع وزير العلوم بإنشاء منصب جديد، على مستوى المديرين في الوزارة، وسعى إلى الحصول على ذلك المنصب لنفسه.

كما شارك كيم في ممارسة الغولف مع العديد من رجال الأمال، وتلقى منهم ما يقارب 2.6 مليون وون، مقابل الحصول على خدمات.

كما توصلت النيابة إلى أن كيم سعى إلى الحصول على معلومات من الشرطة، في العام الماضي، بشأن تحقيق جارٍ في قضية رشوة، تورط فيها أحد رجال الأعمال.

وخلصت السلطات إلى أن كيم سرَّب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام، جمعها أثناء عمله في الرئاسة، وأن هذا الفعل ينتهك واجبات الموظفين المدنيين.

ومع ذلك، قرر مكتب التفتيش عدم طلب إجراء تحقيق منفصل، بالنظر إلى أن التحقيق الجاري قيد التنفيذ بالفعل.

كما داهمت النيابة العامة مكتبين تابعين لمساعد الشؤون المدنية في مقر الرئاسة، بدءا من الساعة التاسعة صباح الخميس الماضي وعلى مدار 9 ساعات. وهما المكتب الخاص للسكرتير المسؤول عن مكافحة الفساد في مقر الرئاسة، ومكتب قسم التفتيش الخاص في مقر الحكومة في سيول.

وقد صادرت النيابة أجهزة الكمبيوتر وأجهزة اليو إس بي للسكرتير المسؤول عن مكافحة الفساد "بارك هيونغ تشول" ومدير قسم التفتيش الخاص السابق " لي إين كول".

وركزت النيابة العامة أيضًا على مصادرة التقارير المتبقية في المكتبين، والتي أعدها المفتش السابق "كيم تيه أوو".

وقال مسؤول إن النيابة سوف تتأكد أولا مما إذا كان هناك مخالفة قانونية في تقارير المحقق كيم ومدى تورط رؤسائه في ذلك.

ومن المتوقع أن تزداد سرعة التحقيق مع المحقق " كيم تيه أوو" قريبا، حيث أقام مقر الرئاسة دعوى قضائية ضد كيم بتهمة إفشاء الأسرار الرسمية في 19 من هذا الشهر.