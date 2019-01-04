5 فوائد مذهلة للأفوكادو

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من المعروف أن الأفوكادو لا تُعد فقط أكثر فاكهة مغذية في العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بل إنها أيضًا تعتبر أحد أفضل 10 أغذية فائقة، أو "سوبر فود"، حسب مجلة "تايم".

تُعتبر الأفوكادو فاكهة دهنية صلبة بقوام طريّ، وتنمو في المناطق ذات المناخ الدافئ، وتسمى "زبدة الغابة" بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعتبر مفيدة جداً للصحة. والأفوكادو هي الفاكهة الوحيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة. إذن، هيا نتعرف على الفوائد المذهلة للأفوكادو حسبما ورد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ومجلة تايم.

أولا: تقلل من خطر الإصابة بالسرطان: فقد أظهرت دراسة طبية أن الأفوكادو غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا وتدافع عنها ضد السرطان. وأظهرت دراسة أخرى أن الأفوكادو يمكن أن تساعد في الحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي للخلايا الليمفاوية.

ثانيا: تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب: فمعظم الدهون في الأفوكادو هي حمض الأوليك غير المشبع الأحادي، وهو أيضا مكون رئيسي لزيت الزيتون. وأظهرت بعض الدراسات أنّ تناول الأفوكادو يزيد من مستويات الكولسترول الجيد ويقلل من مستويات الكولسترول الضار، كما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تخفيض مستويات الدهون الثلاثية (triglyceride)، وهو نوع من مكونات دهون الدم التي تسبب تصلب الشرايين.

ثالثا: تساهم في إنقاص الوزن: فرغم احتواء الأفوكادو على دهون بكميات كبيرة إلا أنّها لا تُسبب زيادة الوزن، بل تُشعر الشخص بالشبع لفترات أطول عند تناولها، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام لعدة ساعات، وهذا بدوره يجعل الأفوكادو خياراً ممتازاً لإضافته لحميات إنقاص الوزن الصحية، كما أنّها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف وكميات قليلة من الكربوهيدرات، ولذلك فهي لا تسبّب ارتفاع السكر في الدم. وبالإضافة إلى ذلك، تساعد على زيادة البكتيريا المعوية التي تحسن صحة الأمعاء وتعزيز حركتها، مما يمنع حدوث الإمساك.

رابعا: تحافظ على صحة العين: تحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة مهمة لصحة العين مثل زياكسانثين، ولوتين. وقد بيّنت بعض الدراسات علاقة هذه المضادات بالتقليل بشكل كبير من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وهما حالتان شائعتان بين كبار السن.

خامسا: تحافظ على صحة البشرة من حب الشباب والشيخوخة: حيث تعالج الأفوكادو البشرة الجافة، ولذلك تُستخدم الأفوكادو في العديد من مستحضرات التجميل. كما تعالج أيضاً الشيخوخة، حيث يتمتع زيتها بقدرة كبيرة على الترطيب العميق الذي يجعل البشرة رطبة. أيضا تقلل الأفوكادو من إحمرار الجلد وتهيجه، وتساعد في علاج خلايا الجلد التالفة وعلاج حب الشباب والبشرة الدهنية الزائدة.