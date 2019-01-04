أول مظاهرة أربعاء في العام الجديد

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يثبت استمرار مظاهرات الأربعاء عدم مراجعة اليابان لموقفها وعدم بذلها جهودا لحل قضية الاسترقاق الجنسي.

فقد أقيمت بالأمس أول مظاهرة أربعاء في هذا العام لتصبح الدورة رقم ألف وثلاثمائة وثمانية وستين من تلك المظاهرات التي بدأت أول مرة في يوم الأربعاء الثامن من يناير من عام 1992، بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الياباني آنذاك "مياجاوا كييتشي" إلى كوريا، حيث تطورت بعد ذلك لتصبح مظاهرات أسبوعية منتظمة كل يوم أربعاء.

وتطالب مظاهرات الأربعاء الحكومة اليابانية بالاعتراف بتعبئة فتيات كوريات وآسيويات أخريات بشكل إجباري للعمل كرقيق جنسي للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، وتقديم اعتذار على ذلك، وتوضيح الحقائق ذات الصلة، إلى جانب تقديم تعويضات للضحايا وإخبار الأجيال الجديدة بتلك الحقائق حتى يتم منع تكرار حدوث تلك المأساة مجددا.

ولذلك، فإن من أهم مطالب مظاهرات الأربعاء الاعتراف بالحقائق، فإذا اعترفت طوكيو بالحقائق سيتم حل بقية المطالب بما فيها الاعتذار والتعويض بشكل طبيعي. لكن اليابان لا تعترف بذلك، بل تحاول معالجة القضية عبر المفاوضات الدبلوماسية باستخدام الأعراف الدولية. ولهذا فإن الضحايا يرفضن الاتفاق الكوري الياباني حول معالجة قضية الاسترقاق الجنسي التي تمثل أهم العراقيل التي تقف أمام تطوير العلاقات الكورية اليابانية.

ويرجع السبب في ذلك كما أشرنا إلى أن اليابان تعالج القضية بناء على المبادئ السياسية وليس المبادئ الإنسانية.

ولهذا يشير الكثير من الخبراء إلى أنه حالما تعترف اليابان بالحقائق ذات الصلة بقضية الاسترقاق الجنسي، فسوف تتوقف مظاهرات الأربعاء وتعود العلاقات بين سيول وطوكيو إلى طبيعتها.