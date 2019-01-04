ترامب متفائل بعقد الجولة الثانية من مباحثات القمة مع كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " إنه تلقى رسالة رائعة من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مؤكدا على أنه سيعمل على عقد الجولة الثانية من مباحثات القمة معه قريبا، وهو ما فسره المراقبون بأنه محاولة منه للحد من التشاؤم حول مفاوضات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وقد ظل "ترامب" يلمح إلى إمكانية عقد الجولة الثانية من القمة مع "كيم" حتى في ظل ركود المفاوضات الكورية الشمالية الأمريكية، حيث ظل يستخدم عبارة "يوجد تقدم"، وعبارة "التطلع إلى اللقاء"، للإعراب عن إرادته لعقد القمة.

وفي الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي قال "ترامب" إنه يدرس ثلاثة أماكن مرشحة لاستضافة القمة، كما صرح عبر تغريدة نشرها على تويتر يوم الرابع والعشرين من نفس الشهر بأنه يحدث تقدم.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيعا "ترامب" عن تلقيه رسالة من "كيم"، ولذلك يعتبر كشفه عن الرسالة نوعا من العروض العابرة حيث يتباهي بإحراز تقدم ويحاول القضاء على التشاؤم حول المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.

ومن الواضح أن دبلوماسية الرسائل لعبت دورا مهما في التغلب على الصعوبات في المفاوضات النووية، ومن أهم الأمثلة على ذلك: إنقاذ الجولة الأولى من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية التي عقدت في سنغافوره في شهر يونيو من العام الماضي.

وقد أثار الجانبان الكوري الشمالي والأمريكي تطلعات كبيرة من خلال كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد، ورد الرئيس الأمريكي عليها وكشفه عن الرسالة التي تلقاها من "كيم"، مما يؤكد على الإرادة القوية للجانبين لإيجاد انفراجة في المفاوضات الراكدة.

ورغم ذلك، إلا أن بعض المراقبين يرون أنه لن يكون من السهل عقد الجولة الثانية من القمة بين ترامب وكيم قريبا، لأنه لا يوجد أي إشارة على إجراء مباحثات عمل بين الجانبين في الوقت الحالي، بما في ذلك الاتصالات عالية المستوى بين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ونائب رئيس اللجنة لحزب العمل الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول"، كما لا توجد أيضا مفاوضات عمل بين "ستيفن بيغن" المبعوث الأمريكي الخاص للسياسات تجاه كوريا الشمالية في وزارة الخارجية، و"تشيه سون هي" نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية.

وخلاصة القول، إن تحقيق الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية يعتمد على إمكانية التوصل إلى توافق حول نقاط الجدل الأساسية بين الطرفين.