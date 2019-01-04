طيبة الدهلكي: أشعر بأنني في بلدي عندما أكون في كوريا

"طيبة الدهلكي" شابة عراقية الأصل سويدية الجنسية، تدرس في مرحلة الماجستير في مجال حقوق الإنسان، وتزور كوريا حاليا لحضور دورة تدريبية تنظمها إحدى الجمعيات المحلية حول حقوق الإنسان، وهي ثاني زيارة لها إلى كوريا.

وتقول طيبة إنها جاءت إلى كوريا أول مرة في عام 2016 في رحلة للراحة بعد إكمال دراستها الجامعية، واستغرقت سنة كاملة درست خلالها اللغة الكورية، حيث ظل لديها اهتمام بالثقافة الكورية منذ عام 2007. وترى طيبة إن شخصيتها تغيرت خلال تلك الفترة، حيث تعلمت أن تكون منفتحة أكثر ومتقبلة أكثر للثقافات الأخرى، وألا تحكم على أحد إلا بعد أن تعرفه جيدا.

كما تتحدث طيبة الدهلكي عن قضية حقوق الإنسان، خاصة في العالم العربي، وتقول إن أكثر مشكلة تعاني منها الدول العربية في هذا الصدد هو انتهاك حقوق المرأة.

وتؤكد طيبة إنها تشعر بأنها في بلدها عندما تكون في كوريا، ولذلك أنشأت قناة على يوتيوب من أجل تعريف العراقيين بكوريا وثقافتها.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".

رابط قناة طيبة الدهلكي على يوتيوب:

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