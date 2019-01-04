كوريا الجنوبية تسجل رقيا قياسيا في التجارة في العام الماضي

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سجلت كوريا الجنوبية مستوى قياسيا من الصادرات في العام الماضي، لتصبح سابع دولة على مستوى العالم تتجاوز صادراتها مستوى 600 مليار دولار سنويا. فحتى الآن، كان هناك 6 دول تجاوز حجم صادراتها هذا المستوى، وهي الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا.

كما احتلت كوريا المركز الثاني لعاميْن متتاليين من حيث ترتيب الصادرات العالمية، ومثلت نسبة الصادرات الكورية من إجمالي التجارة العالمية 3.1%، وهي الأكبر في تاريخها.

وحسب القطاعات، زاد حجم الصادرات الكورية في ستة مجالات، هي: المنتجات البترولية بنسبة 33.5%، وأشباه الموصلات بـ29.4%، وأجهزة الكمبيوتر بـ17.3%، والبتروكيماويات بـ12%، والماكينات العادية بـ10.2%، والمنسوجات بـ2.5%.

أما أشباه الموصلات فقد بلغت صادرات كوريا منها 126 مليارا و700 مليون دولار، لتتجاوز مستوى 100 مليار دولار سنويا في مجال منتج واحد لأول مرة. كما حققت الصادرات الكورية من الماكينات والبتروكيماويات 50 مليار دولار لأول مرة. وبالإضافة إلى ذلك، زاد حجم صادرات كوريا من مواد الاستهلاك الواعدة مثل مستحضرات التجميل والأدوية الطبية وملابس الموضة بـ3.2%، ويرجع الفضل في هذه الزيادة إلى التعافي الاقتصادي العالمي وانتشار موجة "هاليو".

وفي المقابل، انخفض حجم الصادرات الكورية من السفن وأجهزة الاتصالات اللاسلكية وأجهزة شاشات العرض المنزلية والسيارات والحديد والصلب وقطع غيار السيارات. وعلى وجه الخصوص انخفض حجم الصادرات الكورية من السفن بنسبة 49.6% بالمقارنة مع العام الأسبق نتيجة للآثار السيئة الناتجة عن تعزيز الحمائية التجارة عالميا، إلى جانب الركود في المبيعات.

وحسب المناطق، زادت الصادرات الكورية إلى جميع المناطق باستثناء الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبلغت الزيادة في صادرات كوريا إلى دول الاتحاد السوفييتي السابق بنسبة 17.7%، وإلى الصين بـ14.2%، وإلى اليابان بـ14.2% .

وقد سجل الميزان التجاري الكوري فائضا للعام العاشر على التوالي بمقدار 70 مليارا و500 مليون دولار في العام المنصرم. أما الميزان التجاري في شهر ديسمبر الماضي فقد بلغ 4 مليارات و600 مليون دولار ليسجل فائضا للشهر الثالث والثمانين على التوالي.

رغم كل ذلك، فإن توقعات عام 2019 غير مشرقة تماما.

فقد توقعت مؤسسة تعزيز التجارة والاستثمار الكورية "كوترا" أن تواصل الصادرات الكورية نموها في الربع الأول من العام الجديد، لكن هذا النمو سيتباطأ، كما سيحدث انخفاض كبير في الصادرات من أشباه الموصلات، وذلك نتيجة لاستمرار الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والغموض الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.