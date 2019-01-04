الزعيم الكوري الشمالي يعرب عن استعداده للحوار مع واشنطن

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تبادل القائدان الكوري الشمالي والأمريكي مؤشرات إيجابية بينهما، مما أثار تفاؤلا كبيرا بتسارع الحوار بين البلدين في بداية هذا العام الجديد. لكّن عددا غير قليل من الخبراء يرون أن الحوار الفعلي سيواجه الكثير من الصعوبات.

فقد أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن تطلعه للقاء مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وذلك عبر تغريدة له على تويتر ردا على إعادة "كيم" التأكيد في كلمة تحية له بمناسبة حلول العام الجديد، على استعداده للجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية. وقد سبق للرئيس ترامب أن أعرب عن نفس الرغبة في نهاية العام الماضي.

الجدير بالذكر أن مفاوضات العمل بين الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي ظلت تواجه طريقا مسدودا بعد إخفاق المباحثات عالية المستوى بين الطرفين في نهاية شهر نوفمبر الماضي. لكن بعض الخبراء يرون أن هذا الوضع يمكن أن يؤدي لتسريع عقد الجولة الثانية من مباحثات القمة. بعبارة أخرى، يمكن تحقيق كفاءة في المفاوضات التي لا يمكن إحراز أي تقدم فيها على مستوى العمل، من خلال استخدام طريقة "من الأعلى إلى الأسفل".

ورغم ذلك كله، إلا أن الكثير من الخبراء يتوقعون حدوث صعوبات كثيرة سيواجهها الحوار الكوري الشمالي الأمريكي.

وفي الجولة الأولى من مباحثات القمة بين الطرفين صدر بيان مشترك على المستوى المبدئي، وإذن يتوجب على الجانبين التقدم خطوة إلى الأمام من خلال اللقاء الثاني للخروج باتفاق ملموس، لكن هذا سيكون صعبا حسب رأي الخبراء.

فقبل كل شيء، لم يتمكن الجانبان من تضييق الفجوة بينهما حول مفهوم نزع الأسلحة النووية وإجراءات التنفيذ الأولي. كما لم يتمكنا من سد الفجوة بين المطالب الأمريكية بنزع الأسلحة النووية أولا، والمطالب الكورية الشمالية بتخفيف العقوبات مسبقا.

في هذه الأثناء، طالب الزعيم الكوري الشمالي بوقف التدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية وعدم نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، كما حذر من التوجه نحن طريق جديد إذا لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة.

ولم يذكر الرئيس الأمريكي شيئا ردا على ذلك، كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في خطوة غير معتادة، إنها تعتذر عن عدم التعليق على كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة العام الجديد. ويرى بعض المحللين أن ذلك يعكس ثقة ترامب في أنه يستطيع حل المشكلة من خلال الحوار المباشر مع كيم.

وخلاصة القول إنه من الواضح أنه يتم حاليا تفعيل الجهود الرامية إلى تطوير الحوار الكوري الشمالي الأمريكي مع بدء العام الجديد.