ⓒ YONHAP News

رجع رئيس الوزراء "لي ناك يون" إلى البلاد بعد زيارته مؤخراً إلى دول المغرب العربي الثلاث: المغرب والجزائر وتونس، حيث نجح في توقيع 18 مذكرة تعاون بما فيها مذكرات للتفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب والجزائر وتونس بصورة أكثر فاعلية في المستقبل.

وقد حضر رئيس الوزراء الكوري منتدى الأعمال الكوري الجزائري بتنظيم رابطة التجارة الدولية الكورية "كيتا"، ومنتدى الأعمال الكوري التونسي بتنظيم وكالة كوريا لتشجيع الاستمثار والتجارة "كوترا"، والمنتدى الاقتصادي الكوري المغربي بتنظيم غرفة التجارة والصناعة الكورية، حيث عقد لقاءات مع نظرائه في الدول الثلاث، وناقش معهم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وتجدر الإشارة إلى أن جولة رئيس الوزراء الكوري في دول المغرب العربي استهدفت دعم الشركات الكورية في دخول أسواق تلك الدول، ولذلك رافقه في زيارته 54 من ممثلي الشركات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية لعقد لقاءات أعمال مع 160 من الشركات الجزائرية والتونسية والمغربية.

ففي الدورة الخامسة من منتدى الأعمال الكوري الجزائري، التقى "لي" بنظيره الجزائري "أحمد أُويَحِي" وغيره من المسؤولين الجزائريين، ووقع عدداً من مذكرات التعاون مع الجهات ذات الصلة بالطاقة والبيئة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والجمارك والسيارات. وطلب رئيس الوزراء الكوري من نظيره الجزائري دعم الشركات الكورية لدخول مجالات إنشاء المحطات ومرافق معالجة المخلفات وتوفير عربات المترو وغيرها من المشروعات التي سيتم تنفيذها في الجزائر.

وفي منتدى الأعمال الكوري التونسي الذي انعقد لأول مرة منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1969، وقع "لي" مع رئيس الحكومة التونسية "يوسف الشاهد" على ثلاث اتفاقيات للتعاون، تشمل مذكرات تفاهم بين الوكالة الكورية للتجارة والاستثمار ومركز النهوض بالصادرات التونسي والهيئة الوطنية للاستثمار التونسية، إلى جانب محضر المناقشات والتقييم لتجديد منظومة الشراءات الإلكترونية بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العليا التونسية للطلب العمومي. ووافق الجانبان على أهمية تعزيز علاقات المشاركة التعاونية بين البلدين في المستقبل.

وكذلك في المنتدى الاقتصادي الكوري المغربي أجرى "لي ناك يون" مباحثات مع رئيس الحكومة المغربي "سعد الدين العثماني" وكبار المسؤولين هناك، كما عقد جلسة عمل موسعة وقع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون مع الجانب المغربي.

وعبر رئيس الوزراء الكوري بعد زيارته لدول المغرب العربي الثلاث عن رغبته في تعزيز العلاقات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي أكثر مع تلك الدول من خلال بدء مشروعات للتبادل الاقتصادي والعلمي الثقافي في المستقبل القريب.